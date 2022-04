Ny Riise-ydmykelse - fortsatt sist i Toppserien

Avaldsnes - Arna-Bjørnar 0-3

John Arne Riise og Avaldsnes hadde fått en tung start på sesongen med to tap og 0-8 mot Rosenborg og Lillestrøm. I årets tredje kamp mot Arna-Bjørnar var det ventet at Avaldsnes skulle ha større vinnermuligheter.

Det viste seg å bli en ny, tung opplevelse for Karmøy-laget. Arna-Bjørnar var dødelig effektive, og scoret tre ganger før pause.

Avaldsnes skapte sine sjanser, og ble på ingen måte overkjørt, men slet foran mål.

Arna-Bjørnar vant 3-0, og dermed fortsetter det å butte imot for John Arne Riise og co.

For Avaldsnes har sesongstarten vært bekmørk. Tre kamper har gitt tre tap, elleve baklengs, og null scoringer. Det betyr sisteplass i Toppserien for laget som tok bronse så sent som i desember 2020.

Øvrige resultater i Toppserien:

Vålerenga - Røa 3-0

Stabæk - Lyn 1-1

Lillestrøm - Brann 0-1

Rosenborg - Kolbotn 2-0 (pause)