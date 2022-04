Brann herjet i serieåpningen etter pinlig keeperflause

Ranheim - Brann 0-4

«OBOS med Brann er større enn Eliteserien». Det var beskjeden fra de rundt 500 tilreisende som hadde tatt turen fra byen mellom de syv fjell til ei nedsnødd og forblåst fjære i Trondheim.

De tilreisende bergenserne fikk en god opplevelse i snøværet. Brann var klart best, og kjørte over Ranheim. Det endte til slutt 4-0 til rødtrøyene, og dermed ble det en drømmestart på Obos-oppholdet.

– Resultatmessig var det perfekt. Det kladdet en del underveis, men vi kommer fra det på en god måte. Det er vi veldig fornøyd med, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Han valgte å benke ungguttene David Møller Wolfe og Niklas Jensen Wassberg til fordel for langt mer rutinerte Ruben Kristiansen og Felix Horn Myhre. 17 år gamle Wassberg svarte med å score 4-0-målet bare noen minutter etter han kom inn.

– Wolfe og Niklas har vært med landslaget, så vi valgte å bruke de som har vært med i hele landslagsperioden. Vi valgte det trygge, sier han.

Etter en tung vinter med svake resultater i treningskamper, har det begynt å svinge av Brann.

– Vi må prestere på dette nivået for å klare å rykke opp. Det er en fin gjeng her nå som jobber godt i hverdagen. Vi begynner å få ting på plass, sier haugesunderen.

– Å få med seg tre poeng herfra er fantastisk. Jeg tenkte at dette kom til å bli en av de tøffeste kampene i år. Vi får med oss marginer og er heldige på to av målene. Det ble en kamp ting fløt bra for oss, sier han.

Pinlig keepertabbe

Etter fjorårets nedrykk er strake veien tilbake til Eliteserien det eneste som gjelder for Brann og etter å ha tatt over mer og mer av initiativet i Ranheimsfjæra fikk de uttelling etter en knapp halvtime. Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen dro seg fri på venstrekanten, før han presist fant Mathias Rasmussen med en pasning ut i feltet. 1-0 til gjestene.

Og for et Ranheim som ønsker å revansjere den skuffende 12. plassen fra forrige sesong skulle det bli enda værre. Allerede før 0-1 ble de helblåe fra Ranheim svekket, da Christian Eggen Rismark måtte forlate banen med hodeskade.

Vondt ble så meget verre på overtid i første omgang. Ranheim-keeper Magnus Lenes fikk et enkelt tilbakespill fra Jakob Tromsdal, men klarte på et eller annet vis ikke å stokke bena. Dermed trillet ballen inn i det tomme nettet bak en fortumlet Lenes. Det hører til historien at Ranheims sisteskanse fikk seg en smell i hodet etter en dødball bare noen minutter før den grusomme tabben.

– Det er ikke første gang det skjer på en fotballbane. Slik skjer, sier Ranheim-trener Hugo Pereira.

YDMYKELSE: 17 år gamle Niklas Jensen Wassberg måtte nøye seg med å sitte på benken fra start, men viste seg da han scoret Branns fjerde mål. Foto: Ole Martin Wold

Ungguttene markerte seg

Med 2-0 halvveis, så ikke Brann seg tilbake. Like etter pause fikk bergenserne straffe etter at Erik Tønne handset inne i feltet. Aune Heggebø gjorde ingen feil fra ellevemeteren og sendte de helrøde tre mål foran.

Drøye fem minutter før full tid gjorde Sivert Heltne Nilsen så plass til unggutten Niklas Wassberg. 17-åringen hadde knapt rukket å endre banen før han kom på et sugende løp inn i boksen. Indreløperen stanget lekkert inn 4-0 til Brann, som med det fikk en perfekt start på sesongen.