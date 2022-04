Pärmäkoski gjør oppsiktsvekkende helomvending etter Johaugs avgjørelse

Den finske langrennsløperen Krista Pärmäkoski hadde planlagt å legge opp etter denne sesongen. Nå skriver den finske avisen Yle at hun vil gjøre helomvending, og fortsette på øverste nivå.

– Jeg har bestemt meg for å fortsette. Tankene har snurret i meg lenge, men avgjørelsen ble tatt i løpet av vinteren, forteller Pärmäkoski til Yle i Rovaniemi.

Én av grunnene er oppsiktsvekkende. Therese Johaugs avgjørelse om å legge opp skal ha fått Pärmäkoski til å velge å fortsette. Når den suverene langrennsdronningen legger opp, er veien til gull og medaljer kortere for konkurrentene.

– Nå føles det mer realistisk å ta gull, sier Pärmäkoski.

Hun har tatt tolv medaljer fra OL og VM, men ingen gull.

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad syns det er kult at Pärmäkoski forsetter nå som Johaug gir seg.

– Det er en forfriskende ærlighet ved det. Når den ene som gir seg nå er så god, betyr at hun har større vinnermuligheter. Hun sier det alle tenker, sier han.

31-åringen hadde bestemt seg for allerede ti år siden at 2022 skulle være sluttåret. I tillegg til at Johaug legger opp, skal de gode resultater denne sesongen ha gitt henne motivasjon.

– Jeg var ennå ikke klar for å slutte. Jeg er fortsatt sulten. Målet for denne sesongen var å ta OL-gull og nå får jeg en ny sjanse neste sesong.

I 2023 er det VM i Planica. Etter mange år der få løpere har dominert, ser det ut til å bli jevnere om topplasseringene nå.

– Dameklassen er vidåpen nå. Den kommende sesong, gitt at russerne får fortsette, vil by på et tosifret antall løpere som har realistisk vinnermulighet. Mange vil finne motivasjon i at de på en god dag kan vinne, kontra å bare kjempe om 2. plass, sier Petter Skinstad.