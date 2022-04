Tre personer gravd ut av snøskred på Senja

Tre personer i et turfølge på åtte ble gravd ut av et snøskred like før klokken 13 søndag. Alle er ved bevissthet og fraktes ut av området med helikopter.

Skadeomfanget er enda ukjent, opplyser politiet på Twitter.

Like etter klokken 12 lørdag opplyste politiet i Troms at de hadde rykket ut til en snøskred ved Kvænan på Senja.



– Det er en drøy halvtime siden skredet gikk. Et turfølge på åtte personer har ferdet i bratt terreng, og tre av dem er tatt av et snøskred. Det pågår graving og kameratredning på stedet og vi har flere ressurser i området.

Det sa operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer, til TV 2 i 12.30- tiden.

Det var en innringer som observerte skredet på avstand og meldte fra til politiet, ifølge Meyer.

Operasjonslederen opplyste om at det er gode værforhold i området.

Ifølge Hovedredningssentralen organiserte de det slik at en rekke helikoptre dro til skredområdet, blant annet redningshelikoptre og helikopter fra Kystvakten.

Redningshunder (NRH) stilte med tre lavinehund-ekvipasjer til snøskredet i Kvænan, opplyser de på Twitter.

NVE melder om snøskredfare på nivå 3 – betydelig – i området. De beskriver forholdene som krevende og anbefaler konservative veivalg.