Værskifte – dette gir håp om godt skiføre i påsken

«Kong vinter gjør et nytt inntog på Østlandet etter nesten en måned uten nedbør. Husk vinterdekk!»

Det skriver Meteorologisk institutt på Twitter denne helgen.

Snø på fjellet

Meldingen kommer etter at det i flere uker har vært spekulert i hvorvidt det vil være snø på fjellet i Sør-Norge i påsken, etter svært dårlig tilfang på snø mange steder hele vinteren.

BLÅ HIMMEL OG SNØ: Det er slik vi gjerne vil ha det på fjellet i påsken. Her fra Golsfjellet tidligere i vinter. Foto: Margrethe H. Solheim / TV 2

Nå kommer det som kan være gode nyheter for de skihungrige.

– To lavtrykk vil passere Sør-Norge i den kommende uken, et på mandag og et onsdag. Dette vil føre med seg nedbør, men det ser ut til at nedbøret vil komme som snø over 200-600 meter, men som regn i lavlandet, sier meteorolog Ina Ynnesdal i Storm til TV 2.

Det er sør på Østlandet som ser ut til å få mest nedbør, mens vestlandet ikke får like mye. Rogaland kan også få litt.

Dette betyr at fjellet i sør kan vente seg påfyll av snø, men meteorologen er også tydelig på at det ikke ser ut til at lavlandet vil få annet enn regn.

– Så det er viktig å huske at det er to uker til påske. Sola har begynt å varme, så med noen dager med sol mellom snøbygene på fjellet, kan fort snøen smelte også. Derfor er det litt tidlig å si noe sikkert om hvordan påskeføret vil bli, men at det kommer snø er jo et godt tegn, sier meteorologen.

Stabilt i nord

En landsdel der de ikke sliter med snømangel, er Nord-Norge.

Her kan meteorologen fortelle at været neste uke vil bli stabilt de fleste steder.

– I grensetraktene mot Sverige og Finland vil det komme noe snø, men det blir ikke mye nedbør. I ytre strøk vil været bli ganske pent, men Troms og Finnmark vil nok merke at det blåser friskt, sier hun.

Det er ventet dager og perioder med østlig kuling her.

– Vinden vil variere litt fra dag til dag, og det samme vil været forøvirg, men stort sett blir det ganske greit, sier hun.

Snø og sludd

I Trøndelag og Romsdal kan de vente seg en del snøbyger og sludd i begynnelsen av uken.

– Det blir også litt pålandsvind, og det påfyllet av snø de har hatt gjennom helgen, vil fortsette utover starten av uken, sier Ynnesdal.

Mot helgen ser det ut til å bli noe bedre, men meteorologen sier det foreløpig er for tidlig å slå fast.

Med over en uke igjen til påske, er det mye som er uavklart.

– Det er vanskelig å se hvordan været for påsken vil bli, så det må vi komme tilbake til, sier Ynnesdal.