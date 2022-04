VM-sjefen svarer Klaveness

Lise Klaveness fortalte i går at VM-topp Hassan Al Thawadi ville snakke direkte med henne etter den mye omtalte talen på Fifa-kongressen.

– Generalsekretæren ønsket NFF-president Klaveness velkommen på trekningsmiddagen, som er vanlig og en integrert del av vår kultur, sier VM-arrangøren til TV 2.

I sitt svar gjør de de tydelig at Al Thawadi og Klaveness har meget ulikt syn på det som ble sagt fra talerstolen, og hva de to diskuterte under middagen.

– Hun (Klaveness) bemerket at talen hennes ikke utpekte Qatar, og generalsekretæren var respektfullt uenig.

Klaveness ønsket å formidle at kritikken ikke var rettet mot arrangørkomiteen, men mot selve saken.

MYE OPPMERKSOMHET: Fotballpresident Lise Klaveness gjorde seg bemerket i Qatar. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

VM-sjefen har på sin side oppfattet talen som flengende kritikk av de qatarske arrangørene, og mente at budskapet burde bli rettet «face to face».

– Han uttrykte sin skuffelse over at presidenten ikke nådde ut for å diskutere Qatar-relaterte saker før hennes tale, sier VM-arrangøren til TV 2.

I etterkant gikk Al-Thawadi selv på talerstolen og refset Klaveness for uttalelsene. Denne kritikken gjentok han under middagen.

– Han var uenig i presidentens forslag om at et online gruppemøte tidlig i 2021 var sammenlignbart med en personlig diskusjon om komplekse spørsmål.

VM-sjefen skal også ha sagt til Klaveness at han nå ønsker et fokus på produktiv dialog.

– Han gjentok følgelig sitt engasjement for å holde døren åpen for diskusjon og dialog, oppgir VM-komiteen til TV 2.

De fremhever også at den norske fotballpresidenten erkjente at det var gjort fremskritt i Qatar.