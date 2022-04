Putin har en ny strategi, ifølge amerikansk etterretning

– Russlands president Vladimir Putin er under press. Han må vise at han kan vinne, og den mest oppnåelige seieren er i Øst-Ukraina, sier kilder i amerikansk etterretning til CNN. Ifølge kildene fokuserer Putin på å få til en seier i øst før 9. mai, når Russland skal feire seieren og slutten på andre verdenskrig.

Britisk etterretning melder samtidig om økt aktivitet sørøst i Ukraina.

Zelenskyj skal forsvare i øst

Natt til søndag ga Zelenskyj uttrykk for at også han tror at sør og øst kommer under hardere angrep nå.

– Hva er målet til de russiske styrkene? De vil erobre både Donbas og Sør-Ukraina, sa Zelenskyj i sin daglige videotale til nasjonen, melder BBC.

– Hva er vårt mål? Å beskytte oss selv, vår frihet, vårt land og våre innbyggere, sa han videre.

Zelenskyjs forsvar av det østlige Ukraina kan gi Russland betydelige utfordringer:

– Til tross for den russiske innsatsen for å redusere ukrainsk luftforsvarsevne, fortsetter Ukraina å være en betydelig utfordring for russiske luft- og missiloperasjoner. Som et resultat er russiske fly fortsatt sårbare for luftvernsystemer på kort- og mellomdistanse, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Det kan hindre Russland i å få fotfeste i disse områdene, heter det i oppdateringen.

Toppforhandler melder om fremgang

Mens kampene ser ut til å spisse seg til i sør og øst, rapporteres det om fremgang i forhandlingene. Ledende forhandler David Arakhamia sa til Ukrainske TV-kanaler at Moskva har sagt seg enige i Ukrainske nøkkelposisjoner "muntlig". Det er ett unntak: Kravet om Krim. Der er de ikke enige, rapporterer AFP.

Dersom Vladimir Putin ønsker å oppnå både fred og seier før den viktige russiske feiringen 9. mai, må russiske styrker være på offensiven i sør og øst samtidig som Russland og Ukraina møtes til forhandlinger.

Møte mellom Zelenskyj og Putin

Dette innebærer at et kommende møte mellom de to presidentene, som David Arahamia antydet at lå i kortene, blir utfordrende. Med økende kamper i sør og øst, og en verden som er lamslått av det som avdekkes der russiske styrker har trukket seg tilbake, har forhandlingsleder Tyrkia en tøff jobb når de skal skape et diplomatisk forhandlingsklima. Datoen er fortsatt ikke satt, men forhandleren sa ifølge AP nyhetsbyrå at møtet skal finne sted i Tyrkia.