Molde-sjefen slår tilbake etter frekt Fagermo-stikk: – Han bet i hvert fall på!

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play denne sesongen!

Molde-trener Erling Moe fyrte opp og kalte Vålerenga for et kjøpelag før seriestarten. Han ble møtt med latter av Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo, som slo tilbake med følgende bredside.



– Det er vel kanskje et forsøk på å være morsom, og det er ikke hans styrke. Han ser mer ut som en tirsdag sju dager i uka, uttalte Fagermo.

– Han bet på



Etter seriepremieren søndag kveld, der Molde vant 1-0, var det naturligvis Molde-trener Erling Moe som var mest fornøyd av trenerne.

– Det er bedre å være en tirsdag enn en søndag etter å ha vært ute både fredag og lørdag, så en tirsdag tar jeg. Han bet i hvert fall på, det gjorde han, sier Erling Moe om Fagermos frekke stikk før seriestarten.

Etter kampen forsøkte Fagermo å legge minst mulig i at Vålerenga tapte mot nettopp Molde – en klubb han i flere år har meldt hardt mot.

– Det er bittert å tape uansett hvem du taper mot. Men jeg kan ikke være bitter når jeg synes Molde var et bedre lag, sier Fagermo.

Sammendrag: Molde - Vålerenga 1-0

Dønnum: – Da blir det overskrifter i hytt og pine

I Molde-leiren fikk man naturligvis med seg ordkrigen mellom Moe og Fagermo i forkant av søndagens oppgjør.

Kristoffer Haugen ble ikke spesielt overrasket over at trenerne fyrte avgårde mot hverandre.

– Det er sånn det skal være tenker jeg i starten av sesongen. Molde mot Vålerenga skal være en toppkamp, så da tenker jeg at det er bra med litt fyring, sier Haugen.

Han er samtidig klar på at Vålerenga er en klubb det er litt ekstra godt å slå.

– Ja, det er alltid godt å slå Vålerenga. De er litt rappkjefta hele gjengen, påpeker Haugen.

– For min del er det ikke så spesielt at det er mot Vålerenga, men det er bestandig godt å vinne, mener Erling Moe.

Vålerengas Aron Dønnum, som fikk en mareritt-aktig retur til norsk fotball, har aldri vært redd for å stjele overskrifter. Men etter tapet i Molde var han forholdsvis rolig og avdempet.

– Man må regne med litt overskrifter når man er litt frampå, sånn som jeg pleier å være. Det er helt greit, sier Dønnum.

Han har bare rukket å være tilbake på norsk jord noen dager etter returen fra Standard Liege, men vet likevel litt om hva som venter han i Vålerenga og norsk fotball.

Likevel – og kanskje litt klok av skade – vil han ikke etter tapet i Molde spekulere for mye offentlig i hvilke forhåpninger VIF-fansen bør ha til året 2022.

– Hvis jeg skal si sånne ting, så blir det overskrifter i hytt og pine. Vi har selvfølgelig ambisjoner om å gjøre det bedre enn i fjor (7. plass). Vi er Vålerenga og vi har lyst å være med i toppen. Det må vi være ærlig på, sier Dønnum.