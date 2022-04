Drapsetterforskning etter dødelig vold i Landskrona

To menn i 40-årene ble lørdag ettermiddag skadd i forbindelse med en voldsepisode i et boligområde i Landskrona i Skåne. En av mennene døde senere på sykehus.

Mennene skal ha blitt angrepet av flere andre personer. De ble begge kjørt til sykehus med det som ble omtalt som livstruende skader.

Landskronadirekt omtaler hendelsen som «Et større bråk» med mange involverte. En person fant begge de skadde mennene og tilkalte politi og ambulanse klokken 15.18. Straks ankom et stort antall politimenn, og etter hvert også et politihelikopter. Et større område utenfor tre leiligheter langs Stensorsvegen ble avsperret. Politiet har også banken på dørene i flermannsboliger i området.



– Vi har vært på stedet, avhørt vitner og banket på dører. Det er også utført tekniske undersøkelser, sier Patric Fors til nyhetsbyrået TT.



Han sier det er brukt en form for provisorisk våpen. Den andre mannen slapp unna med lettere skader. Flere personer skal ha forlatt stedet etter hendelsen.



– Vi ønsker å høre fra alle som har hørt eller sett noe, for vi vet ikke hvordan dette har gått for seg , sier politiets talsperson Patric Fors til Aftonbladet.



Hendelsen etterforskes som henholdsvis drap og drapsforsøk. Politiet har snakket med mannen som er lettere skadd, men har ikke noe å meddele om hans forklaring foreløpig.