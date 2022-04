Aftenpostens pendlerboligavsløring vant Skup-prisen

Aftenpostens avsløring av daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstads misbruk av ordningen med skattefri pendlerbolig vant årets Skup-pris.

Aftenposten-journalistene Nina Selbo Torset, Vegard Venli, Sigrid Gausen, Henning Carr Ekroll og Robert Gjerde sto bak saken og vant dermed Skup-prisen.

Juryen skriver blant annet dette i sin begrunnelse:

«Gjennom sin kreative metode fant Aftenpostens journalister en vei forbi muren av taushet som byråkrater i Stortinget og Statsministerens kontor forsøkte å bygge rundt spørsmål om pendlerboligene. En trist konsekvens er sviktende tillit til våre folkevalgte.»

Takket ledelsen

Journalist Vegard Venli takket blant annet ledelsen i avisen for prisen:

– Tusen, tusen takk. Vi har brukt løpende publisering som metode, noe som er vanskelig i praksis. Og det holder ikke med en gjeng fantastiske reportere som kan og vil, man må ha sjefer som kan publisere, og det har vi hatt i høst. Takk til ledelsen, sier han.

Favorittstempel

Flere ved fredagens innsjekk på konferansen trodde at Aftenposten kom til å vinne prisen, skriver Journalisten.

– Gjorde dere noen tanker om at dere hadde et favorittstempel på forhånd?

– Det er alltid favoritter, og favoritter har blitt skuffa før, sier Venli til Journalisten lørdag kveld.

Diplom til VG, NRK og BT

Det ble også delt ut tre Skup-diplomer: Til VG for «Grenseløs terapi»-saken, Bergens Tidende for «Salget av Bergen Engines» og NRK Brennpunkt for «Drapet i akebakken».

Det var 62 nominerte til den høythengende Skup-prisen i år.