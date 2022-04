Matchvinneren langer ut mot forholdene: – Rart det ikke er flere rotter

Martin Rønnild sto fram i forlengningen og ble Storhamars matchvinner i 2-1-seieren over Stjernen. Laget har vunnet de to første semifinalekampene i ishockey.

Avgjørelsen falt åtte og et halvt minutt ut i overtidsperioden. Rønnild fikset borteseier på en puck fra Jan Brejcak.

– Den kom litt ut av ingenting, så det var digg, sier Martin Rønnild.

Det var en fin oppreisning for Fredriksstad-gutten som måtte stå over flere kamper i sluttspillet etter å ha mistet intet mindre enn åtte tenner to minutter ut i den første kvartfinalekampen mot Vålerenga.

Matchvinneren var ikke nådig mot forholdene i Stjernehallen.

– Det er en ordentlig dritthall. Jeg håper Fredrikstad kommune kommer seg litt opp i ringa. Inni garderoben her og sånn … Det er rart det ikke er flere rotter, sier han til TV 2.

Storhamar tok første semifinalestikk i NM-sluttspillet på egen is torsdag. Da pepret hamarsingene målet til Stjernens Jørgen Haneborg og vant 5-2.

Lørdagens oppgjør i Fredrikstad ble langt mindre målrikt. Det første målet lot vente på seg helt til det hadde gått seks minutter av andre periode. Da scoret Tyles James Coulter åpningsmålet for Stjernen til stor jubel fra hjemmefansen.

Rønnild ble overtidshelt

Storhamar utlignet i starten av tredje periode. Jonas Djupvik Løvlie kombinerte fint med Patrick Thoresen før han satte inn 1-1 fra kort hold.

Stjernen kunne fort fått straffeslag med fem minutter igjen av ordinær tid, men kampen gikk til forlengning.

– Det var selvfølgelig veldig viktig, men det er ganske mye jobb igjen, sier Rønnild om seieren.

Best av sju-serien skulle egentlig startet tirsdag, men et hull i isen stoppet det som skulle være åpningskampen i Fredrikstad. Lagene møtes igjen i samme hall mandag.

Sammendrag: Stjernen - Storhamar 1-2

(TV 2/©NTB)