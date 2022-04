Helland ser bare én i Eliteserien som kunne greid det samme

HamKam - Lillestrøm 2-2

Tidligere denne uka utropte Helland seg selv til Eliteseriens største «dra-til-tryne».

Men 32-åringen kan fortsatt mer enn å hisse på seg motstanderfans og motspillere: mot HamKam trengte han bare 25 minutter på å komme opp i samme antall målpoeng som i hele fjorårssesongen (2).

Og særlig pasningen til 2-2-målet var et mesterverk, da han løftet ballen i perfekt bue bak HamKam-forsvaret og inn i løpebanen til Akor Adams.

Som beveget seg akkurat slik han har fått beskjed om av Helland.

– Jeg har prøvd å prente inn i spissene at de stikker i motsatt retning, så finner jeg dem. Det gjør de, og det er bra, sier kantspilleren.

TRØKK PÅ BORTEFELTET: Lillestrøm-supporterne kom mannssterke og fylte halve hovedtribunen på Briskeby. Foto: Geir Olsen

Cocky melding

Samtidig er han ikke direkte beskjeden på egne vegne når han beskriver den følsomme pasningen på lissa til Adams. Helland ser bare én annen spiller i Eliteserien som ville vært kapabel til det samme.

– Den (pasningen) er det ikke fryktelig mange som har i arsenalet sitt. Det sitter en i Molde, som er like gammel som meg, som kan klare det.

– Magnus Wolff Eikrem?

SERVITØR: Molde-elegant Magnus Wolff Eikrem. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Stemmer, gliser Helland.

LSK-trener Geir Bakke humrer litt når han hører hva 32-åringen har sagt.

– Han har alltid vært sjenert, Pål. Men ja, det er en utførelse og et blikk som ikke veldig mange har.

Lillestrøm-treneren sier Helland har trent godt, spist sunt og vært skadefri gjennom det meste av oppkjøringen, samtidig som han har lagt ned en betydelig jobb med fysisk trener Geir Kåsene.

Rester fra Trondheim

I Eliteserien i fjor spilte Helland bare 340 minutter totalt.

– Skal du ha en lang karriere i dag, med kravene som er til forflytning, kunstgresskamper og mye slitasje, så må du være nøye med alt.

– Har han ikke vært det tidligere?

– Det var restene etter at han kom fra Trondheim. Han hadde blitt brukt i flere år når han kun var klarert for å spille, og ikke hadde grunnlag nok. Da blir det en ond sirkel. Han har brukt noen år på å rekonstruere systemet sitt, så får vi bare se om han holder seg på beina, sier Bakke.

Som med et smil gir uttrykk for at han gjerne skifter tema.

– Det ble mye Pål nå, eller? He-he.

Bedre sent enn aldri

Pål André Helland ble derimot ikke lei av å snakke om Pål etter kampen, og det var tross alt ikke rart etter en lysende 2. omgang med to målgivende pasninger og flere andre gode involveringer.

Helland mener at han i en alder av 32 har innsett noe han ikke har gjort tidligere i karrieren.

– Jeg har begynt å lytte til kroppen. Hvis jeg kjenner at det er litt stivt i muskulaturen, så kan jeg ha fokus på andre ting enn på død og liv være best på den treningen. Det har lønnet seg. Jeg vet at jeg har tålelig høy IQ, men så har det tatt litt tid før jeg har lært det likevel, gliser Helland.

ADVARER: Geir Bakke sier Helland ikke må lytte for mye til kroppen sin. Foto: Geir Olsen

Han sier han ble sparket «sønder og sammen» i fjerderundekampen mot Nardo 13. mars, og han valgte selv å stå over den neste cupkampen mot Bodø/Glimt og generalprøven mot Sarpsborg 08 for å være sikker på å være klar til seriestart.

Grunnlaget er uansett et helt annet enn i 2021-sesongen.

– I fjor på denne tida hadde jeg vært på én fotballtrening, mens denne gangen har jeg vært på samtlige.

– Var du skuffet over å starte på benken?

– Ja, man blir alltid skuffet. Men i og med at jeg sto over de forrige kampene var det forståelig. Vi skal ha en sunn konkurransesituasjon, og det ville vært litt urettferdig om jeg bare spaserte inn på laget.

Trener Bakke har likevel et siste innspill om Helland og dette med å «lytte til kroppen»:

– Han må ikke lytte for mye, slik at det blir for lite trening. Det gjelder å finne akkurat den balansegangen som holder ham skadefri. For da ser vi hvor genial og tellende han kan være.