VM-sjefen kontaktet Klaveness etter Fifa-refs

Klaveness inntok torsdag talerstolen i Qatar. Der rettet hun skarp kritikk mot både årets VM-vert og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte, sa hun blant annet i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

I etterkant gikk Al-Thawadi selv på talerstolen og refset Klaveness for uttalelsene. Klaveness sier til NRK lørdag at Al-Thawadi tok direkte kontakt med henne under fredagens VM-trekning.

– Vi tok hverandre i hendene. Han ga uttrykk for at han mente jeg burde ha truffet ham under fire øyne før jeg gikk på talerstolen, eller at jeg ikke gikk på talerstolen i det hele tatt, sier Norges ferske fotballpresident.

Hun legger til at de to pratet om at kritikken ikke var rettet mot arrangørkomiteen, men mot selve saken. VM-sjefen oppfattet det som flengende kritikk av de qatarske arrangørene, og mente at budskapet burde bli rettet «face to face».

Den kraftfulle talen til Lise Klaveness har gått verden rundt, etter gårsdagens FIFA-kongress.

40-åringen er intervjuet av de aller største internasjonale mediene.

«Qatars VM-sjef biter tilbake etter kritikk fra det norske fotballforbundet» er overskriften i The Guardian.

«Norges fotballpresident vekker irritasjon for kritikk av FIFA, Qatars verdensmesterskap» skriver The Washington Post.

Også i akademiske kretser har ordene fra kongress-scenen, gjort inntrykk.

– En retorisk knock-out. Et forbilde, som Zelenskyj, sier Kjell Lars Berge til TV 2. Han er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Klaveness blir dermed sammenlignet med den Ukrainske presidenten, som av flere har blitt karakterisert som en «retorisk superstjerne».

– En sjelden velformulert tale som var godt skrudd sammen. Med en bærende fortelling som fotballfolket elsker: Lise med ballen, fortsetter Berge.

