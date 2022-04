Manchester United sviktet mot Leicester: – Ikke godt nok

Manchester United - Leicester 1-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester United fikk med seg kun ett poeng fra lørdagens hjemmemøte med Leicester.

Etter at Kelechi Iheanacho hadde gitt Leicester ledelsen i andre omgang, utlignet Fred like etter og sørget for 1-1.

Med kun ett poeng blir det enda vanskeligere for Manchester United å slå seg inn i topp fire. Med to kamper flere spilt er Manchester United fire poeng bak Arsenal på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill.

– Uavgjort er ikke godt nok for Manchester United i jakten på Champions League-plass, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Har dere aldri sett ham spille før?!

– Så lenge det er matematisk mulig, er det jobben vår å gjøre vårt beste for å avslutte høyest mulig. Det betyr at vi må forberede oss til bortekamp mot Everton og vinne der, sier Manchester United-manager Ralf Rangnick.

Leicester ligger på niendeplass.

– Det er et godt tegn når vi kan være skuffet over 1-1 her. Vi spilte en god kamp, spesielt i første omgang. Da hadde vi god kontroll, og den eneste sjansen kom etter feil fra oss i oppspillsfasen. Vi skapte nok sjanser til å ta ledelse, sier Leicester-målvakt Kasper Schmeichel til TV 2.

McTominay slapp unna med gult

Det var en sjansefattig førsteomgang på Old Trafford, der Bruno Fernandes, som startet som spiss i fraværet av en syk Cristiano Ronaldo, fikk den største, men den tidligere Sporting CP-spilleren ble stoppet av Kasper Schmeichel.

I åpningsminuttene av andre omgang ville Leicester-leiren ha rødt kort til Scott McTominay, som kom med stor fart og strake knotter mot James Maddison, men den skotske midtbanespilleren fikk kun gult kort – før han ble byttet ut.

– Jeg ble forundret. Jeg forventet at det skulle bli rødt. Den var ganske «heavy», og disse pleier de å ryke for. Der slapp han billig, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Drøyt timen inn i oppgjøret tok Leicester ledelsen. Revene stoppet en kontring og gikk rett til motangrep. Med et strålende innlegg fra James Maddison kunne Kelechi Iheanacho stupe Leicester i ledelsen.

Ledelsen holdt imidlertid i kun tre minutter for Leicester. Schmeichel stoppet et skudd fra Bruno Fernandes, men returen havnet perfekt for Fred, som kunne sette ballen opp i nettaket for Manchester United til 1-1.

Leicester-mål annullert

Manchester United var heldige som ikke havnet under igjen de neste minuttene. Først var Kelechi Iheanacho alene gjennom, men fra skrått hold satte den tidligere Manchester City-angriperen ballen over mål. Så var David De Gea ute i full strekk for å stoppe en heading fra Wesley Fofana.

Elleve minutter før full tid kunne ikke Manchester Uniteds målvakt stoppe Leicester, men hjemmelaget fikk hjelp av VAR til å rette opp det dommeren ikke så. James Maddison trodde han hadde fikset 2-1, men VAR-bildene avslørte at Iheanacho hadde felt Raphaël Varane med ulovlige midler i forkant.

I sluttminuttene presset Manchester United på for seiersmålet, men uten at de klarte å få uttelling. Dermed endte det 1-1 på Old Trafford.

– Vi responderte bra etter baklengsmålet. Jeg kan ikke si at laget ikke prøvde. De siste 15 minuttene jaktet vi på seiersmålet med alt vi hadde, men vi scoret ikke et sent mål som mot West Ham og Tottenham. Vi har ikke så mange offensive spillere nå, sier Rangnick.