Målløs i fjerde ligakamp på rad da Dortmund gikk på hjemmesmell

Dortmund - RB Leipzig 1-4

Det kokte på tribunen da Borussia Dortmund fikk spille foran fullsatte tribuner på hjemmebane for første gang på over to år. Men fansen fikk lite å juble for.

Haaland var med fra start, men klarte ikke å følge opp målformen fra de to siste landskampene. Stjernespissen gikk målløs av banen for fjerde Bundesliga-kamp på rad etter skadecomebacket i mars.

Det skal sies at 21-åringen har kommet inn som innbytter i to av de fire kampene. I de to siste ligakampene har lysluggen spilt 90 minutter.

Leipzigs Konrad Laimer var kampens store spiller med to scoringer og én assist.

Tapet gjør at gultrøyene nå er ni poeng bak ledende Bayern München.

Slik var kampen

Det var lenge usikkert om Haaland kom til å rekke lørdagens kamp grunnet de mange trøkkene han fikk i tirsdagens landskamp mot Armenia.

Nordmannen kom til en god mulighet etter 12 minutter, men forsøket gikk like utenfor den bortre stolpen.

GULT KOK: For første gang på over to år var Signal Iduna Park fullsatt med over 80.000 tilskuere. Foto: LEON KUEGELER

Midtveis i omgangen stilnet Konrad Laimer hjemmefansen da han chippet ballen over Dortmund-keeper Kobel og i mål.

Samme mann doblet ledelsen etter 30 minutter. Den østerrikske midtbanespilleren dunket til fra 16 meter og ballen gikk via Emre Can og i mål til 2-0. Det var for øvrig Can som mistet ballen til Laimer i forkant av Leipzigs første scoring.

Konrad Laimer jubler for scoring mot Dortmund. Foto: Martin Meissner

Mellom de to Leipzig-målene hadde Haaland en stor sjanse, men Gulacsi vartet opp med en meget god redning.

Etter 57 minutter ble Dortmunds håp om poeng svekket ytterligere. Leipzig viste frem et praktangrep som endte med at Laimer serverte Christopher Nkunku med en genial hælpasning.

Malen fant veien til mål, men Olmo svarte med klassescoring

Dortmund kom med en liten sluttspurt. Etter 84 minutter headet Donyell Malen inn reduseringen etter pasning fra Can. Men gjestene svarte umiddelbart. Dani Olmo fikk god tid til å stille inn siktet og fra 20 meter hamret han inn 4-1 via tverrliggeren.

Seieren gjør at Leipzig er på fjerdeplass med 48 poeng. Det er tre poeng opp til Leverkusen på tredje. Dortmund ligger på andreplass med 57 poeng.