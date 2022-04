Kristoff tror norsk unggutt kan overraske på den største sykkelscenen

Se Flandern rundt på TV 2 og Play søndag fra 09.55.

– Jeg har vondt i halsen, men det trenger ikke å være så negativt. Det er ofte når jeg er litt sjuk at jeg presterer best, sier Kristoff og setter seg til rette i hotellobbyen på Mercure Hotel i Antwerpen dagen før Flandern rundt.

Han har kledd seg for en treningsøkt på iskalde belgiske landeveier. Med flere lag under sykkeljakka, lue og buff rundt halsen skal han sykle en rolig tur som de siste forberedelsene før det venter 273 beinharde kilometer søndag.

Dette er hans hjemmebane. Han er langt på vei kongen av Flandern rundt. De ti siste årene har han utrolige sju topp 5-plasseringer, med seieren i 2015 som det største høydepunktet. Denne våren står han med én seier og viste med 11. plassen i Gent-Wevelgem forrige helg at han fortsatt er å regne med. Men han toner ned sine muligheter foran den 106. utgaven av den belgiske sykkelfesten.

– Jeg har ikke noe press. Jeg er ikke blant favorittene. Jeg kan egentlig bare overraske positivt, sier han.

Legger presset over på Uno-X

Han peker i stedet på Uno-X og Rasmus Fossum Tiller som den største norske favoritten.

SE OPP FOR DENNE MANNEN: Rasmus Fossum Tiller fra Uno-X har imponert i Belgia denne våren. Foto: Sindre J. Olsen

– Han har vist seg veldig sterk og er en outsider. Jeg føler at han går bedre enn meg i en slik løype. Det er bra at ungdommen tar over. Rasmus har prestert bra de siste årene i dette terrenget og tar nye steg år for år. Jeg tror det kommer til å sitte med en del nordmenn langt inn i finalen, så det kan være spennende for norske TV-tittere å se på, mener 34-åringen.

Tiller har flere topp 10-plasseringer fra ritt i Belgia denne våren og ble nr 6 i Omloop het Nieuwsblad. 25-åringen setter pris på omtalen fra Kristoff.

– Det føles bra, men samtidig litt rart. Alex har vært enorm for norsk sykkelsport i mange år, og spesielt da i Flandern der han har en sinnssyk resultatrekke. Det er kanskje et generasjonsskifte på gang nå, men jeg tror at han har flere gode år igjen. Det siste han ikke minst i Gent-Wevelgem. Han har nivået inne ennå og kan fort overraske på søndag. Men det er absolutt gøy for meg å bli regnet med når man snakker om topp 10 i Flandern, som er et stort løp, sier Tiller.

Snakkis i feltet

I Uno-X er selvtilliten stor foran det som blir debuten i Flandern rundt.

– Nordmenn er ikke kjent for å snakke i store bokstaver, men vi har muligheten til å bygge et av de største klassikerlagene. Rasmus er et bevis på det. Når man har en rytter på hans nivå så løfter det de andre på laget, sier sportsdirektør Gino van Oudenhove.

Kristoff bekrefter at Uno-X er blitt en snakkes i feltet.

– Det er mange som nevner at de kjører bra som lag. Det er ikke noen tvil om at de gjør seg bemerket. De virker strukturerte og tingene rundt laget er på stell, både når det gjelder støtteapparat, utstyr og busser. Rytterne har fått med seg at dette er et skikkelig lag og ikke noe tullball fra nord, sier han.

– Hva betyr det for norsk sykkelsport å ha et slikt lag?

–Det betyr mye for rytterne. Da blir det lettere for de å vise seg frem og komme seg ut. Det var vanskeligere da jeg var ung. Jeg hadde mange gode resultater før jeg fikk en proffkontrakt. Dette fører også til at det blir økt interesse, noe som igjen gjør at sykkel blir større i Norge og at flere unge starter å sykle, svarer Kristoff.

Seks av de syv rytterne som stiller til start i Antwerpen for Uno-X er norske. I tillegg til Tiller kan også Anders Skaarseth og - ikke minst - Catalonia rundt-åpenbaringen Tobias Halland Johannessen få til noe bra i Flandern.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Ambisjonen er å få til et godt løp, så får vi se hva det holder til, sier Tiller.

I generalprøven Gent-Wevelgem kom han i mål med gruppen som kjempet om 5. plassen, åtte sekunder bak de fire første.

–Vi var nærme der og det er stort sett mange av de samme rytterne som kommer til å være i finalen i morgen også. Jeg håper å ha en god dag og kjempe i toppen, sier rytteren som kom til Uno-X fra NTT foran fjorårssesongen.

Ny rekord

Hele ni norske ryttere stiller til start i Flandern rundt. Det er ny rekord. I tillegg til de nevnte, er Kristoffer Halvorsen, Søren Wærenskjold, Erik Nordseter Resell, Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen på plass i Antwerpen. Med storfavoritten Wout Van Aert ute på grunn av korona, er Mathieu van der Poel og Kasper Asgreen de to største favorittene.

– Det at Van Aert er ute kan gjøre det bittelitt lettere. Han er en mann som setter utrolig stor fart i bakkene. Det er ikke negativt for min del at han er ute, men det kan gjøre at finalen starter tidligere. Det blir uansett hardt nok, men det blir i så fall en mann mindre foran meg på resultatlisten, sier Kristoff.