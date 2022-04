Chelsea ydmyket – Eriksen scoret sitt første Brentford-mål

Chelsea - Brentford 1-4

Det så lovende ut for Chelsea da Antonio Rüdigers langskudd sendte vertene i ledelsen tidlig i andre omgang, men så ble Chelsea filleristet av Brentford.

Først hamret Vitaly Janelt inn 1-1, før Christian Eriksens scoret sitt første mål for Brentford da han satte inn 2-1 etter en god kontring. Så ble Janelt spilt gjennom og chippet ballen forbi Chelsea-målvakt Édouard Mendy til 3-1.

Kai Havertz trodde han hadde redusert til 2-3, men tyskeren fikk målet annullert for offside i situasjonen i forkant. I stedet kunne Yoane Wissa legge på til 4-1 på Stamford Bridge etter kaos i Chelsea-forsvaret.

Det er Chelseas første tap mot Brentford siden 1939.

– Vi mistet kontrollen i ti minutter. Det var en tøff kamp, men det er ikke første gang etter et landslagsopphold. Vi var OK i første omgang, og hadde en veldig god start på andre omgang da vi tok ledelse. Kanskje vi trodde at jobben var gjort, så vi ble straffet i ti minutter, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel.

Kristoffer Vassbakk Ajer spilte hele kampen for Brentford.

Chelsea ligger på tredjeplass med åtte poeng ned til femteplass, mens Brentford er nummer 14 med elleve poeng ned til nedrykksstreken.