Boasson-Hagen: – Innser at jeg blir eldre og ikke har den formen jeg hadde før

Edvald Boasson-Hagen sykler søndag Flandern rundt for 12. gang, men har ikke store ambisjoner på egne vegne.

I TotalEnergies-laget handler nemlig alt om Anthony Turgis før Flandern rundt.

Franskmannen ble andremann i Milano-Sanremo tidligere i vår og ble nummer fire i Flandern for to år siden.

Da må til og med meritterte ryttere som Boasson-Hagen legge egne ambisjoner til side.

– Det er jo det man helst vil (være kaptein, journ. anm.), men jeg må jo innse at jeg blir eldre og ikke har den formen jeg hadde før. Da er det fint å kunne bidra med erfaringen jeg har og hjelpe til. Da er det helt fint å være hjelperytter. Heller det enn å være en dårlig kaptein som ikke får til noe. Da er det bedre å være en god hjelperytter og gjøre en god jobb sånn at laget får et godt resultat, sier den alltid selvoppofrende rudsbygdingen dagen før Flandern rundt.

– Tar jobben jeg får

34-åringen viste tegn tidlig i sesongen på at han fortsatt kan med flere topp ti-resultater i franske ritt, men siden den gang har sykdom gjort sitt til at resultatene har dabbet av de siste ukene.

– Det har ikke vært rått resultatmessig for min del enda, men vi har kjørt mye bra med laget, så det har vært gøy. Jeg har fått bidratt en del, og jobben min i Flandern rundt blir også å hjelpe Turgis. Jeg håper jeg får en god dag og kan sitte med så lenge som mulig. Så det er bare å bite tennene sammen og jobbe og «fighte», sier han.

Med Peter Sagan og den formsterke belgieren Dries Van Gestel ute av laget på grunn av skade, er det et noe svekket TotalEnergies-lag som stiller til start i Antwerpen søndag.

At Boasson-Hagen har en god dag på sykkelen blir derfor enda viktigere.

– Jobben min er å være med mot slutten, om jeg klarer det. Jeg håper det, men kjøringa og «fightinga» som det har vært mye av i rittene har jeg ikke vært sterkest på. Så vi får se om det blir andre roller, men jeg er uansett klar til å ta fatt på den jobben jeg får, sier han.

– Det blir mindre kontrollert

Peter Sagan er en av flere store profiler som går glipp av årets andre Monument (sykkelsportens fem største endagsritt).

Regjerende Paris-Roubaix-mester Sonny Colbrelli er ute med med et hjerteproblem, og storfavoritt Wout Van Aert må stå over etter å ha testet positivt på korona fredag.

Det gjør at danske Kasper Asgreen (Quick Step-AlphaVinyl), nederlandske Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) og slovenske Matej Mohoric (Bahrain Victorious) kanskje seiler opp som de største favorittene, i et ritt flere spår vil bli mer kaotisk enn vanlig uten Van Aert.

– Det blir kanskje mindre kontrollert. De vil nok ikke ta kontroll helt fra starten av, tipper jeg, så det blir kanskje enda mer støting og enda hardere kjør. Men de kjører fort uansett, så jeg forventer at det blir et tøft ritt. Når vi kommer til bakkene blir det en hard kamp, spår Boasson-Hagen.

– Hva tenker du de andre norske kan få til?

– Rasmus Fossum Tiller har kjørt veldig bra, så jeg tror han kan gjøre det godt. Og Alexander Kristoff er en sliter som alltid er god i Flandern rundt og de lange løpene. Så jeg blir ikke overrasket om han gjør det bra på søndag.