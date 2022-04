Dønnum utvist i returen - Vålerenga sendt hjem med null poeng

Molde kunne le best til slutt etter seier over Vålerenga.

Molde-VIF 1-0

Trenerne i Vålerenga og Molde hisset opp hverandre opp før kampen, men etter seriepremiere er det Molde og Erling Moe som har desidert størst grunn til å være fornøyd.



Hjemme mot Vålerenga var det til slutt Molde som kunne juble over tre poeng.

Avgjørelsen falt etter 56 minutter.



Et langt Molde-angrep endte med et innlegg fra venstresiden. Ballen ble plutselig liggende fri i feltet, og det ble kjapt oppfattet av Magnus Wolff Eikrem. Han nærmest sklitaklet ballen til Martin Linnes, som fra vel 10 meters hold bredsidet inn 1-0 til hjemmelaget.



Flere mål ble det aldri i kulda i Molde, og dermed var det Erling Moe og Molde som kunne juble over tre poeng etter en drømmestart på sesongen.

– Vi slår Vålerenga fortjent. Vi skaper mye fremover og har god kontroll bakover, sier matchvinner Linnes til TV 2 etter kampen.

– Jeg synes Vålerenga har et spennende lag, så jeg var litt usikker på hvor tøft vi skulle få det i dag.



For Vålerengas del ble nedturen komplett på overtid: Da pådro hjemvendte Aron Dønnum seg et litt unødvendig gult kort nummer to. Dermed ble han utvist i returen til norsk fotball.

MARERITT-RETUR: Vålerengas Aron Dønnum får rødt kort under eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Vålerenga på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Et marertittaktig comeback for Aron Dønnum, konkluderte Kenneth Fredhgeim.



Samtidig smakte nok seieren ekstra godt for Molde siden Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo var motstander. I forkant fyrte nemlig partene hverandre opp:

Molde åpnet best - men VIF med kjempesjanse

I første omgang var det Molde som startet best. Etter 12 minutter trodde hjemmepublikummet det sto 1-0, men Etzaz Hussain ble korrekt avblåst for offside.

Tolv minutter senere burde Molde tatt ledelsen da Ola Brynhildsen var på hugget på en retur, men fra kort hold ble han forstyrret av Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation og avslutningen gikk utenfor. Vålerenga spilte seg gradvis inn i kampen, og kom etter hvert mer med i banespillet.

Etter 37 minutter holdt det på å betale seg: Osame Sahraoui slo en nydelig stikker til Vidar Örn Kjartansson som plutselig var alene med keeper, men fra litt skrått hold var det Molde-keeper Jacob Karlstrøm som viste hvorfor han var med i Ståle Solbakkens forrige landslagstropp.

Tre minutter før pause fikk Ola Brynhildsen nok en sjanse, men avslutningen fra kort hold gikk midt på keeper og dermed gikk lagene til pause på 0-0.

Wolff Eikrem «sklitakling» bak Molde-scoring



Etter 56 minutter falt altså avgjørelsen ved scoringen til Martin Linnes.



Kort tid senere tok Dag-Eilev Fagermo grep. Vidar Örn Kjartansson ble tatt av til fordel for Amor Layouni, mens hjemvendte Aron Dønnum ble flyttet inn som spiss.



Kjartansson virket ikke veldig fornøyd med å bli byttet ut og marsjerte rett i gardroben i Molde-kulda.



Etter 71 minutter var det like før byttet ga full uttelling. Layouni kom seg til innlegg på høyrekanten og fikk slått inn på hodet til Aron Dønnum, men hardt presset og fra kort hold gikk headingen utenfor.



Oppgjøret tok egentlig aldri helt av etter 1-0-scoringen. Både Molde og VIF hadde noen sjanser hver, men alt i alt var det nok fortjent at seieren ble igjen i Molde.