Den voldtektssiktede er tiltalt for 11 overgrep: – Ekstra belastning for de som er involvert

Den 20-år gamle mannen som skal ha voldtatt en mindreårig ukrainsk flyktning er i tillegg tiltalt for overgrep på 11 andre kvinner.

Lørdag morgen ble en mann i 20-årene siktet for voldtekt av en mindreårig ukrainsk flyktning i Tromsø.

Politiet har begjært ham varetektsfengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare. Den siktede er tiltalt for 11 overgrep i en annen straffesak som skal opp for retten i slutten av april.

– Det er selvfølgelig en dypt tragisk sak for alle som er involvert. Det er kjedelig det som har skjedd, og svært alvorlig.

Det sier bistandsadvokat Erik Ringberg som bistår fem av de 11 fornærmede i saken til TV 2.

Tett opp mot hovedforhandlingen

I lys av det som har skjedd så er det ifølge Ringberg ingen tvil om at mannen skulle vært fengslet på et tidligere tidspunkt.





– Det er klart at når det skjer så tett opp mot en straffesak som skal starte i slutten av april , hvor det er mange mindreårige barn som er involvert, så kommer denne hendelsen nært på de som er fornærmet og deres familier. Så det blir en ekstra belastning for de som er involvert, sier Ringberg.

BISTANDSADVOKAT: Erik Ringberg bistår fem av elleve kvinner som er fornærmet i rettsaken mot 20-åringen som lørdag morgen er siktet for overgrep på en mindreårig ukrainsk kvinne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ikke ukjent

Hittil har over 11.000 ukrainske flyktninger ankommet Norge. I tiden fremover er det forventet langt flere.

Tidligere denne uken uttalte Utlendingsdirektoratet (UDI) at det flere steder er meldt om ukrainske flyktninger som har opplevd uønsket oppmerksomhet på de ulike mottakene.

– I sånne type kriser, der kvinner og barn er på flukt alene, er det kjent at det raskt kan oppstå muligheter for utnytting.

Det sier professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, May-Len Skilbrei, ved universitetet i Oslo (UiO) til TV 2.

Lett bytte

Professor Inger Skjelsbæk ved Institutt for fredsforskning og førsteamanuensis ved UiO mener det er grunn til å frykte flere lignende hendelser.

FLYKTNINGSTRØM: Ukrainske kvinner og barn flykter alene. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg er svært bekymret for alle flyktninger i hele Europa, også de som kommer til Norge. Vi kan ikke være så naive og tro at seksuelle overgrep på flyktninger ikke skjer hos oss. Det har vi sett eksempler på flere ganger, sier Skjelsbæk.

Professoren legger til at det å bli utsatt for overgrep er en enorm belastning i seg selv. Da kan man jo bare tenke seg hvilken påkjenning det gir dersom man kommer fra en krigssituasjon i tillegg.

Likevel mener hun Norge har gode forutsetninger for å forhindre dette.

Hun peker blant annet på informasjon om rettigheter og hva flyktningene kan få av støtte som viktige grep.

– Dette er ofte velutdannede, smarte mennesker. De trenger informasjon om hvor de kan få økonomisk støtte, hvor de skal melde fra om de skulle oppleve noe og ikke minst hvilke rettigheter de har som flyktninger, sier Skjelsbæk.

Urovekkende deltakelse

I en pressekonferanse fredag gjorde Emilie Enger Mehl (Sp) det kjent at flere tidligere overgripere har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til flyktningbølgen fra Ukraina.

Til tross for at justisministeren ikke kunne gå inn på konkrete detaljer, opplyste hun om at de følger situasjonen nøye.

– Dette er bekymringsverdig. Det er flere enkeltpersoner som har meldt seg frivillig, og derfor vært involvert i forbindelse med å transportere ukrainske kvinner og barn, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen til TV 2.

I tillegg mener Mehl at risikoen for menneskehandel har økt med flyktningkrisen i Ukraina. Derfor vurderer regjeringen om det er behov for grensekontroll.

TIDLIGERE OVERGRIPERE: Emilie Enger Mehl bekymrer seg for menneskehandel i forbindelse med flyktningkrisen. Foto: Per Haugen / TV 2

Uvisst fremtid i møte

Ifølge professor, May-Len Skilbrei, ved institutt for kriminologi og rettssosiologi er det per nå ingen klare holdepunkter for justisministerens bekymringer knyttet til menneskehandel.

Likevel peker hun på at flyktningkriser skaper uoversiktlige situasjoner.

– Det er så langt ikke grunnlag for å uttrykke dette som et problem på nåværende tidspunkt. Informasjonen er usikker og det er flere påstander som har blitt tilbakevist, sier Skilbrei.