Liverpool til topps i Premier League

Liverpool - Watford 2-0

Liverpool tok over tabelltoppen i Premier League etter 2-0-seier over Watford lørdag, men Manchester City går forbi med seier over Burnley.

Manchester City har tatt en tidlig ledelse etter mål av Kevin De Bruyne. Etter 24 minutters spill har Ilkay Gündogan doblet til 2-0 for Manchester City.

Først stusset Diogo Jota inn 1-0 i første omgang etter et strålende innlegg fra høyreback-vikar Joe Gomez, før portugiseren fikset straffespark i andre omgang. Den satte Fabinho sikkert i mål til 2-0.

– Jeg sa til ham (Joe Gomez) før kampen at han kom til å få en assist i dag. Mot Nottingham Forest kom det et par innlegg uventet på meg. I dag kom de heldigvis igjen, sier Jota.

Klar beskjed til Gerrard

– Du kan se hva dette betyr for spillerne og manageren. Oppdrag utført. Nå er det press på City, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

– Topplagene er så sykt gode. Liverpool har vunnet ti kamper på rad. Det er 30 poeng! Du gjorde ikke det før, det er en ny greie, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Søndag 10. april møtes Manchester City og Liverpool på Etihad.

Jota-spesialitet

Liverpool var det førende laget fra start, men Watford yppet seg. Etter 21 minutters spill ble Juraj Kucka spilt gjennom og kom alene med Liverpool-målvakt Alisson Becker, som reddet avslutningen til Kucka fra skrått hold.

Liverpool gikk rett i angrep etter Alissons redning. Ballen havnet hos Joe Gomez på høyrebacken. Med et perfekt innlegg mot første stolpe fant han Diogo Jota, som kom seg foran Watford-keeper Ben Foster og stusset inn 1-0.

– Han er så god i luften at det bare er å nyte og lære, sier ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Dette har han gjort så mange ganger at det er en spesielegenskap han har, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om Diogo Jotas hodespill.

I det 38. spilleminutt var Jota nær sin andre scoring for dagen. Joël Matip flikket gjennom Jota, som fra skrått hold skjøt rett på Foster i Watford-målet.

Fabinho sikker fra elleve meter

Drøyt ti minutter inn etter pause skapte Watford den første, store muligheten i andre omgang. João Pedro ble spilt opp i strålende posisjon, men brasilianeren satte ballen like utenfor stolpen til Alisson Becker.

Diogo Jota fikk to store muligheter i de neste minuttene, men uten at han klarte å få ballen i nettet bak Ben Foster.

I sluttminuttene fikk Liverpool straffespark etter VAR-bruk. Diogo Jota gikk ned i en duell med Kucka, og han fikk straffen som innbytter Fabinho satte sikkert i mål for Liverpool.

– Det var ingen Liverpool-spillere som ropte på straffespark. Jeg og Jürgen (Klopp) ante ikke hva de sjekket. Da vet jeg ikke hva VAR holder på med. Det gjør det litt bittert, sier Watford-manager Roy Hodgson.

Watford ligger fortsatt under nedrykksstreken med tre poeng opp til Everton på trygg grunn, men Merseyside-klubben har tre kamper til gode.

– Vi har noen store kamper foran oss med Leeds og Brentford. Vi kan ikke være avhengige at trepoengerne skal komme mot Manchester City og Liverpool, sier Watford-målvakt Ben Foster.

Joshua King startet på benken, men Watford-angriperen ble byttet inn etter 77 minutters spill.