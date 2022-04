Russisk politiker: – Jeg støtter ikke konflikten

Ikledd en blå skjorte og gule blomster går opposisjonspolitikeren Helga Pirogova inn i bystyremøtet i byen Novosibirsk.

– Jeg støtter ikke konflikten overhodet og det som skjer er på alle måter en stor tragedie, sier Pirogova til det franske nyhetsbyrået AFP.

Med ukrainske farger viser den russiske lokalpolitikeren sin støtte til Ukraina.

SYMBOLSK: Lokalpolitikeren viser sin støtte til Ukraina ved å ha på seg klær i de samme fargene, som det ukrainske flagget. Bildet er tatt 16. mars i år. Foto: Rostislav Netisov / AFP

Hun er en av få russiske politikere, som offentlig viser sin støtte til Ukraina. Pirogova har vært medlem av bystyret siden 2020.

Når nyhetsbyrået treffer henne i Novosibirsk, er hun klar på at hun ikke er villig til å forlate Russland, til tross for den strenge sensuren i landet.

STÅR IMOT: Den russiske politikeren har vist sin støtte til Ukraina offentlig. Foto: Rostislav Netisov / AFP

– Jeg forstår godt alle de som har reist, men jeg vil bli i byen min og bli i landet mitt så lenge som mulig. Det er fordi dette er byen min, jeg elsker den, dette er landet mitt, jeg elsker det.

Det er over en måned siden Russland gikk til krig i Ukraina. Siden har Vesten innført kraftige sanksjoner mot Russland og mange russere har valgt å forlate landet.

– Det er stort sett resurssterke folk med nettverk og penger som har reist, sa Russland-ekspert Inna Sangadzhieva til TV 2 tidligere denne uken.

Opplever støtte

Pirogova forteller at hun opplever en stor støtte fra innbyggerne i byen.

– Hver dag får jeg mange meldinger fra støttespillere og velgerne mine i Novosibirsk, sier hun.

Men «stuntet» skal også ha skapt kraftige reaksjoner.

Selv hevder hun på twitter at valget av antrekk ikke ble særlig godt tatt imot:

«På møtet i dag. Styrelederen overholdt ikke forskriftene, hans varamedlemmer skriker, forlanger å ta fra meg telefonen og kaste meg ut av møtet. For at dette skulle skje, trengte jeg bare å... »

Hun hevder også at kollegene hennes ropte på henne og ba henne om å forlate salen, skriver den britiske avisen The Independent.

На сессии сегодня цирк. Председатель не соблюдает регламент, его заместители орут, требуют отобрать у меня телефон и выгнать с заседания. Для этого нужно было всего лишь... pic.twitter.com/Fm8BBAbalB — Ярость и Мультифора (@hellpad) March 16, 2022

– Redde for å si Navalnyjs navn

Nylig ble den kjente opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dømt til ni års fengsel.

Etter å ha fått dommen tirsdag, hevdet opposisjonslederen på Instagram at Russlands president Vladimir Putin er redd for sannheten.

– Å kjempe mot sensur og formidle sannheten til det russiske folk har alltid vært viktig for oss, sa han.

FENGSLET: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er dømt til ni års fengsel for underslag og forakt for retten. Dette bildet er tatt 20. februar i fjor. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP /Preobrazhensky district court

I 2020 fikk Navalnyj behandling på et sykehus i Berlin etter å ha blitt forgiftet. Han har hele tiden sagt at russiske myndigheter står bak forgiftningen, men påstandene avviser Kreml.

Mange russere ser opp til Navalnyj.

– Nå er hele det politiske apparatet så forskrudd. Folk er redde for å si opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs navn, hevder Pirogova og viser til den nye loven, som er innført i landet.

Russere kan risikere opptil 15 år i fengsel for å kalle invasjonen for det den er – en krig. I statlig medier omtales krigen kun som en «spesiell militæroperasjon».

– Hvis jeg blir stående overfor et valg om å bli fengslet i 15 år eller å reise, så vil jeg mest sannsynlig velge å reise. Men så lenge jeg er her, så lenge jeg kan gjøre noe, så vil jeg bli værende her, sier Pirogova.