Lise Karlsnes (42) er gravid med sitt første barn

Lise Karlsnes, kjent som tidligere vokalist i gruppen «Briskeby», avslørte nyheten fra scenen under en babymesse i Oslo lørdag.

Dagbladet var til stede og fikk et intervju med artisten, som fortalte at terminen er i sommer:

– Det er umulig å holde det skjult lenger.

Til Dagbladet utdyper hun om hvordan det er å skal gå fra å være artist, til å bli mor for første gang.

– Dette blir noe nytt og annet. Det er flere som har gjort dette før meg, så det er ikke noe unikt, men det er unikt for meg, sier Karlsnes.

Musikeren har de siste årene vært å se på TV-skjermen. I fjor var hun en av mentorene i «Norges nye megahit» og i 2020 var hun med i «Kompani Lauritzen». Der kom hun på en andreplass, mens Øyvind «Vinni» Sauvik tok seieren.

Karlsnes jobber nå som gestaltterapeut, som er en retning innen psykoterapi.

I 2020 holdt hun på med sitt siste år i bachelorutdanningen for psykoterapi. Da uttalte hun til TV 2 at karriereendringen ikke betyr at musikken er lagt på hylla.

– Jeg kan gjøre litt av alt. Jeg kan være med på ting som «Kompani Lauritzen», være på scenen og være terapeut. Man trenger ikke bare å være én ting.