Over to år har gått siden vi fikk se nye Land Rover Defender første gang i Norge. Da den ble presentert hos importøren på Fornebu utenfor Oslo i mars 2020, var det med bensin- og dieselmotor under panseret. Ladbar hybrid skulle komme, men beskjeden vi fikk den gangen var at det neppe ville bli før i 2021.

Det har skjedd litt av hvert både i bilbransjen og verden for øvrig siden. De som har ventet på ladbar Defender har måttet smøre seg med tålmodighet. Men nå er den endelig her.

«Den mest spesielle millionbilen du kan kjøpe i Norge» var overskriften da vi fikk teste nye Defender for første gang. Da var det toseters varebil på grønne skilter. Varebil-avgifter til tross. På prislappen sto det solide 1.045.900 kroner.

Nå er det grunn til å tro at mye av salget vil dreie over til ladbar hybrid. Den har en drivlinje vi kjenner fra flere modeller fra Land Rover/Range Rover allerede. Her handler det om kombinasjonen 2-liters bensinmotor og elmotor, til sammen 404 hestekrefter.

Selv om ladbare hybrider fortsatt slipper (relativt) gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, snakker vi ikke akkurat billigbil her. Ladbare Defender starter på 1.096.950 kroner. Mens testbilen med ganske mye ekstrautstyr kommer på 1.401.900 kroner.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den som ladbar hybrid.. Du finner en mer grundig test av nye Defender her:

Det lille merket under DEFENDER-logoen viser at dette er en ladbar hybrid.

Hva er nytt?

Det nye er altså drivlinjen. Den får forresten også noen konsekvenser for antall seter og bagasjeplass. Mer om det senere.

404 hestekrefter og et dreiemoment på 640 Nm bør gi et pent kraftoverskudd. Men samtidig er bilen tung (2.594 kilo uten fører) og optimal aerodynamikk sto ikke øverst (eller i midten) av prioriteringslisten da dette karosseriet ble designet. Det er mye og firkantet bil som skal skyves gjennom luften.

Land Rover har gått for et batteri på 19,2 kWt. Det gir en elektrisk rekkevidde på inntil 43 kilometer. Det er adskillig mindre enn det flere av premium-konkurrentene nå tilbyr og viser også at bilen bruker relativt mye strøm. Men samtidig er nok rekkevidden tilstrekkelig for veldig mye «vanlig» småkjøring, så lenge du er flink til å lade.

Defender er en svært habil offroader, samtidig som bilen har blitt mye mer moderne enn originalen var.

Hvordan fungerer det?

Drivlinjen kler bilen godt. 0-100 km/t på 5,6 sekunder føles absolutt kjapt i en Defender. Kjøreegenskapene er på ingen måte sporty, slik sett er det heller ikke naturlig å presse mest mulig ut av drivlinjen. Det merkes godt at dette er stor og tung bil, den krenger også en del mer enn mange av de personbilorienterte SUV-ene.

Til normal kjøring har du alle kreftene du trenger. Den er også kjapp på forbikjøringer.

43 kilometer er altså det offisielle rekkeviddetallet på strøm. Det virker absolutt oppnåelig, men det har mye med kjørestil å gjøre. Vi klarer opp mot 50 kilometer ved pen landeveiskjøring. Men i høy motorveifart blir det noe annet, da går strømmen fortere unna.

Ting er på stell for baksetepassasjerene, både med klima og lading.

Vi noterer også høyt bensinforbruk på motorvei når batteripakken er tom. I jevn hastighet blir det ikke mye regenerering. Da må bensinmotoren gjøre mye av jobben alene, og vi er fort oppe i et forbruk på 1,3-1,4 liter på mila. Sammenlignet med en dieselmotor er det høyt.

Kjørestil og kjøremønster er alltid viktig for ladbare hybrider og ekstra viktig for en bil som Defender. Har du mye langkjøring, blir driftskostnadene fort høye. I motsatt ende: Mest småkjøring og mye lading, da vil den gå rimelig.

Batteripakke og elmotor påvirker som sagt også andre ting i bilen. Muligheten for sju seter er borte. For å få plass til den elektriske drivlinjen, har bagasjerommet fått et relativt høyt gulv. Alt av smårom under er også borte. Her merkes det at Land Rover har tatt en liten innersving. Det er litt keitete når både ladekabler og varseltrekant må ligge i selve bagasjerommet. Men størrelsen er fortsatt god.

Bagasjeromsgulvet har fått en forhøyning, her er det heller ingen smårom under.

Vi har ikke fått sjekket terrengegenskapene skikkelig, men Land Rover forsikrer at de skal være akkurat like gode i denne som de øvrige Defender-utgavene. Det betyr at du som sjåfør sannsynligvis gir deg før bilen gjør det. 3 tonn tilhengervekt er som det skal være, det er også taklast på inntil 100 kilo.

Vi må ta med to ord om designet. Selv om den ikke er ny lenger, er Defender fortsatt en bil som blir lagt merke til. Her har Land Rover lykkes med retrofaktor, samtidig som den ser moderne ut.

Det samme gjelder interiøret. Her er det særpreg og god kvalitetsfølelse, samtidig som designerne helt tydelig har hatt fokus på at det skal være litt røft og tåle skikkelig bruk. Forsetene er vi imidlertid ikke like imponert over. De mangler litt sidestøtte, seteputen kunne med fordel også hatt en forlenger.

Overraskende flate seter, her kunne vi tenke oss bedre sidestøtte.

I sum er Defender neppe bilen du velger ut fra fornuftshensyn, selv om den nå har blitt ladbar hybrid. Her handler det om design, merkevare og utstråling. Enten kjøper du hele pakka – eller så skjønner du kanskje ikke helt poenget.

Men godfølelse, det gir den! På vei mot Mjøsbrua på E6 oppdager vi plutselig en tilsvarende Defender i bakspeilet, med LANDIE på skiltet. Håper eieren fikk med seg tommel opp fra oss, da den etter en stund svingte av og forsvant.

Nye Defender har ikke blitt et veldig vanlig syn på norske veier, det setter prislappen en stopper for.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha et offroadikon – med mulighet til å kjøre elektrisk.

Ikke bilen for deg hvis?

Du tenker at du kan kjøpe deg en fin SUV og en elbil for de samme pengene denne bilen koster.

Særpreget interiør, her er det ikke tvil om at du sitter i en Land Rover.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Fire eiere av Land Rover Defender har lagt inn sin vurdering av bilen. Klikk her for å se hva de mener om den:

Hekken har med seg mye fra originalen, inkludert sidehengslet bakdør med reservehjul montert på.

Land Rover Defender ladbar hybrid Motor og ytelser: Motor: 2-liter bensin + elmotor Samlet effekt: 404 hk /640 Nm 0-100 km/t: 5,6 sekunder Toppfart: 191 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 19,2 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): 43 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 475 x 199 x 196 cm Bagasjerom: 696-1.816 liter Vekt: 2.594 kilo Tilhengervekt: 3.000 kilo Pris: Fra: 1.096.950 kroner Testbil: 1.401.900 kroner

