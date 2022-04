De ladbare hybridene har solgt bra i det norske markedet i mange år. Det som startet ganske forsiktig med få modeller, ble etter hvert til en betydelig bilklasse. Blant storselgerne var lenge biler som Mitsubishi Outlander, VW Golf GTE og Audi A3 e-tron.

I tillegg meldte premiumerkene seg tidlig på med ladbare hybrid-SUVer. Blant dem som har hatt stor suksess med dette er Volvo, BMW og Mercedes.

Gunstige avgifter har vært viktig. På de fleste ladbare hybridene var det lenge ikke avgift i det hele tatt. Men fra årsskiftet ble dette kraftig strammet inn.

Det gjorde at mange sikret seg en ladbar hybrid på tampen av fjoråret. Men i år ser det ganske annerledes ut.

Mitsubishi Outlander var bilen som for alvor satte fart på salget av ladbare hybrider i Norge.

Delemangel

De ferske registreringstallene fra første kvartal, viser nemlig at det har vært et ras i antall førstegangsregistrerte ladbare hybrider. Mens det mot slutten av mars i fjor var registrert drøyt 10.000 slike biler, var tallet ved utgangen av mars i år nede i 2.338 – en nedgang på nesten 80 prosent.­

– Vi kan ikke si sikkert hva som er årsaken. Men vi vet at det har vært store problemer med utleveringer av nye biler, både på grunn av delemangel og produksjonsutfordringer. I tillegg kan høyere avgifter på enkelte modeller av denne biltypen ha bidratt til den kraftige nedgangen, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Skal levere ut mange ladbare hybrider

Blant annet har to modeller som pleier å ligge høyt på registreringsstatistikken, Toyota RAV4 og Volvo XC60, falt langt ned på listen. Og de er ikke alene. Av de 20 mest solgte bilene i mars, er bare to tilgjengelig som ladbare hybrider. Resten er elbiler.

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Blant annet har mangel på halvledere bidratt til lengre leveringstider og færre registreringer så langt i år. Samtidig varierer leveringstiden også med salget. Vi hadde et rekordsterkt salg i fjor og det bidrar til lengre leveringstider. Planen er å levere ut et høyt antall biler i andre halvår og det er mange ladbare hybrider blant disse.

Volvo satser fortsatt på ladbare hybrider og har nå introdusert ny drivlinje med større batteripakke og lengre rekkevidde på strøm. Dette er familie-SUVen XC60.

Kortere leveringstid på elbiler

– Hvordan er salgsutviklingen for de ladbare Volvoene?

– Etterspørselen etter elbilene våre er veldig god. Vi har også gode tilbud på de ladbare hybridene og det er fortsatt etterspørsel i markedet, men andelen elbiler øker desto nærmere vi kommer 2025. Det er en naturlig utvikling gitt Norges 2025-mål og hvordan avgiftssystemet innrettes for at man skal nå dette, sier Trosby.

– Er det forskjeller på leveringstid for ladbare hybrider og elbiler?

– Det er elbilene vi har kortest leveringstid på nå, avslutter Trosby.

Mange ladbare hybrider fikk økt avgift fra årsskiftet. Mange, men ikke alle. Renault Captur er en av dem som fortsatt har null i avgift.

Erklært som ferdigsolgte

Etter det Broom erfarer, var Volvo langt fra den eneste importøren som hadde ekstra stor etterspørsel etter ladbare hybrider i fjor høst. Nye avgifter og dermed dyrere biler fra årsskiftet, skapte usikkerhet i markedet. Mange ville sikre seg bil til «gamle» avgifter.

Sterke krefter, blant dem NAF, gikk også ut og erklærte at de ladbare hybridene omtrent var ferdigsolgte i det norske markedet, på grunn av de nye avgiftene.

Riktig så ekstremt er det neppe. Men en markedsandel for de ladbare hybridene så langt i år på bare 6,9 prosent, sier mye om en tung start på året. I samme periode har ikke-ladbare hybrider for øvrig en markedsandel på 3,7 prosent mens biler med bensin- og dieselmotor begge noterer seg for 3,1 prosent.

