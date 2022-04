Solberg vil stille Putin for retten

Erna Solberg vil stille Vladimir Putin og hans medsammensvorne til ansvar for overgrepene og krigsforbrytelsene mot Ukraina. Hun kaller invasjonen en pinlig flause.

I sin tale til Høyres landsmøte lørdag formiddag gikk partilederen til frontalangrep både mot Putins handlinger og egne og andres unnlatelser overfor et russisk regime som nå viser sitt sanne ansikt.

Pinlig flause

– Takket være ukrainernes heltemot og gode forberedelser, så ble Putins invasjon raskt en pinlig flause. Da grep han til han har gjort så mange ganger før: Hensynsløs bombing og drap på sivile, sa Erna Solberg, og fortsatte:

– Krigsforbrytelsene har stått i kø: Bruk av ulovlige våpen, angrep på sykehus og vilkårlig skyting mot sivile. Jeg er glad for å se at mange nå etterforsker disse forbrytelsene. Denne konflikten er, som vi alle ser daglig på TV og i sosiale medier, godt dokumentert. Denne gang må det bli et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar, konkluderte Erna Solberg.

– Vi burde forstått

Høyrelederen erkjenner også at verden har undervurdert den faren Putin lenge har vært mot fred og rettferdighet i verden.

– Vi burde kanskje ha forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer. Vi burde ha sett hva som ville komme da Putin drepte sine motstandere hjemme, og da han begynte å drepe også folk som hadde flyktet til utlandet. Vi burde i hvert fall ha forstått det da han invaderte og annekterte Krim-halvøya, sa Erna Solberg.

Hun konkluderte med at håpet om en positiv utvikling i Russland nå er knust en gang for alle, og at det totalitære mørket har senket seg over landet.

Styrket forsvar og EU-medlemskap

Høyres svar på Putins aggresjon og upålitelighet er en kraftig styrking av forsvaret, lojalitet til Nato og et enda tettere forhold til EU. Selv om et medlemskap ikke er aktuelt de nærmeste månedene, løftet Erna Solberg frem en ny debatt om norsk EU-medlemskap.

– Norge har over 70 samarbeidsavtaler med EU. Så vi klarer nok enda en. Eller: Vi kan finne vår naturlige, trygge plass på innsiden sammen med våre venner i Europas demokratiske og frie land, sa Høyre-lederen.

Strømpris

Ellers brukte partileder Solberg mye av sin taletid på energipolitikk og arbeidsliv. Hun mener dette ikke er tidspunktet for å fylle opp pengebingen i offentlig eide kraftselskapet, men at de høye strømprisene må kompenseres for husholdninger og småbedrifter.

Erna gjentok budskapet om å inkludere flest mulig i arbeidslivet og behovet for etter- og videreutdanning for alle. Hun mener dette bør bli en av hovedsakene frem mot neste stortingsvalg.