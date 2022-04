– Nå har bevisene på krigsforbrytelser kommet

Etter at krigen startet i Ukraina, har Russland ved flere anledninger blitt anklaget for krigsforbrytelser. Bildene fra den gjenerobrede byen Butsja beviser Vladimir Putins skyld, sier ekspertene.

Idet krigen i Ukraina nærmer seg sin sjette uke, har russiske styrker i stadig større grad trukket seg ut av byene rundt hovedstaden Kyiv.

Siden kampene for alvor begynte i de ulike forstadsbyene, har sivile innbyggere vært nærmest isolert. Informasjon om hva som skjedde med dem som ikke kom seg ut av Kyiv-regionen i tide, har hittil vært basert på spekulasjoner.

Men lørdag kom bildebevisene ingen ville se fra den gjenerobrede forstadsbyen Butsja: Drepte sivile i gatene og sivile begravet i massegraver.

Tilstanden til de drepte tyder på at de kan ha ligget der i flere dager, og nyhetsbyrået AFP melder at ukrainske styrker allerede har begravet 280 lik i massegraver.

Ifølge ekspertene beviser funnene i forstadsbyen at Russland har begått krigsforbrytelser i Ukraina.

Soldater tar bilde foran en ødelagt russisk stridsvogn i Butsja. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Vil gjelde flere byer

Viseforsvarsministeren i Ukraina hevdet lørdag at også byene Irpin, Gotsomel og hele Kyiv-regionen er frigjort fra russerne.

Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ytdstebø, tror ikke Butsja blir alene om de grufulle funnene.

– Det er noe man har sett før og som man antageligvis vil finne igjen i andre byer etter hvert som de blir befridd, sier Ydstebø.

Han forklarer at det lenge har sirkulært rykter om Russlands opptreden i regionen, og at enkeltpersoner i det ukrainske militæret ganske tidlig advarte om at Russland hadde egne avdelinger for å «håndtere» sivilbefolkningen.

Den gang satt mange spørsmålstegn ved påstandene på grunn av manglende bevis, men nå tror oberstløytnanten verden får svar.

En person ligger død ved en utbrent bil i Busja. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

– Nå har disse bevisene kommet, og etter hvert som disse områdene blir befridd og tilgjengelige for uavhengige medier og folk som skal etterforske krigsforbrytelser, vil vi få et mye klarere og helhetlig bilde av det som har skjedd, sier Ydstebø.

Det ventes å komme mer spesifikke tall på antall døde etter hvert som ukrainske styrker får kontroll og kan telle befolkningen.

Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Like brutalt som fryktet

Til tross for flere ubekreftede rykter om Russlands opptreden mot den ukrainske sivilbefolkningen har bildene fra Butsja sjokkert.

I tillegg til bildene fra byen, hevder sjefsredaktøren i Politico og grunnlegger av Politico Europa, Matthew Kaminski, at russiske styrker drepte alle menn mellom 16 og 60 år i Butsja før de forlot byen.

En ukrainsk soldat går forbi en død person på gaten i Butsja. Foto: AP Photo/Vadim Ghirda Bilder fra Butsja viser at sivile er begravet i massegraver. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Kaminskis påstand underbygges også av flere bilder og videoer på sosiale medier.

– Den russiske krigføringen er like brutal som man fryktet den kunne være, ikke bare militært, men også politisk, sier oberstløytnant Ydstebø, og legger til:

– Det understreker at Putin mente alvor da han ga grunnene og hensiktene med hele krigen i opptakten til den.

En mann og et barn sykler i en gate i Butsja. I forgrunnen ligger en død person. Foto: AP Photo(Vadim Ghirda Ukrainske soldater har gjenvunnet kontrollen i Kyiv-regionen. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Professor ved institutt for forsvarsstudier og forsvarets Høgskole FHS, Sven Holtsmark, sier det ikke er første gang man ser Russland opptre på denne måten.

– At dette har skjedd ser jeg ingen grunn til å tvile på, vi har sett post-sovjetiske Russlands krigføring før, både i Tsjetsjenia og i Syria, sier han.

Professoren mener Russlands tidligere krigføring beviser at Putin kun tar humanitære hensyn når det kan utnyttes til propaganda, og at bildene fra Butsja maler et dårlig bilde av Kreml.

– Det man kan spørre seg selv er om dette er et resultat av udisponerte tropper som i desperasjon går berserk, eller om vi snakker om noe som er styrt høyere opp i kommandokjeden. Ingen av alternativene er flatterende for det russiske forsvaret, sier Holtsmark.

Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Foto: Ronaldo Schmeidt / AFP

Store russiske tap

Forrige uke estimerte Nato at opptil 15.000 russiske soldater hadde blitt drept siden invasjonen av Ukraina 24. februar, ifølge NTB. Til sammenligning mistet 14.500 sovjetiske soldater livet under ti år med krigføring i Afghanistan.

Ifølge amerikansk etterretning kan de høye dødstallene føre til at Putin må endrer strategi.

– Russlands president Vladimir Putin er under press. Han må vise at han kan vinne, og den mest oppnåelige seieren er i Øst-Ukraina, sier kilder i USAs etterretning til CNN.

Ifølge kildene fokuserer Putin på å få til en seier i øst før 9.mai, en stor festdag i Russland hvor de feirer seieren mot nazistene og slutten på andre verdenskrig.

Tror Putin har gitt opp Kyiv

Også Ydstebø tror Putin har endret strategi, og at Kreml har gitt opp håpet om å erobre Kyiv.

– For denne fasen av krigen er det tydelig at Russland har gitt opp Kyiv. Det er rett og slett fordi de ikke var i stand til å nå det målet og fordi styrkene er utslitte, sier oberstløytnanten.

Han tror heller at Putin vil fokusere på Donbass-regionen i øst og en mulig seier innen 9.mai-feiringen, slik amerikansk etterretning hevder.

– Det blir en viktig markering for Putin for å legitimere egen politikk både innenriks og utenrikspolitisk, spesielt i forhold til Ukraina, sier oberstløytnanten, som peker på Kremls påstander om at Russland invaderte Ukraina for å fjerne nazistene i landet.

–Hvis soldater begynner å komme hjem og fortelle om det de har opplevd, som har vært ganske ille, vil presset øke også i den russiske befolkningen, og spre seg, legger han til.

Det er også Holtsmark enig i.

– Det vil være langt enklere for Russland å føre denne krigen i Donbass, men de vil også møte en langt sterkere motstand, forklarer professoren.

– Men om Putin får denne seieren innen 9.mai og kan selge det hjemme som en seier, gjenstår å se.