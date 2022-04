Signalene fra Mariupol kan være positive for Ukraina: – En istykkerskutt by er lettere å forsvare

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener situasjonen for havnebyen Mariupol kan snus til noe positivt for det ukrainske forsvaret.

Hjelpeorganisasjoner forsøker desperat å få sivile ut av den krigsherjede havnebyen Mariupol i Ukraina.

Røde Kors gjør lørdag et nytt forsøk på evakuering, etter at de fredag forsøkte å sende inn 50 busser for evakuering, men måtte returnere til Zaporizjzja fordi den lovede våpenhvilen ikke skal ha blitt overholdt.

Enkelte tror havnebyen er den neste som vil falle. Det er ikke general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen så sikker på.

– Jo mer istykkerskutt byen blir, jo enklere er det å forsvare den for de ukrainske styrkene. Det henger sammen med at i forsvarsstrid vil forsvareren kunne ta i bruk ruinene og bygningsrester som stillinger og sperringer, mens angriperen trenger å forsere disse samme hindrene, sier Diesen til TV 2.

ØDELEGGELSER: Mariupol er blant byene i Ukraina som er delvis lagt i ruiner. Bildet er fra tidligere mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

– Tvinge fram humanitær katastrofe

Diesen mener nettopp dette, at Ukrainerne forsvarer byen så godt, er med å gjør at russerne er motvillige i arbeidet med å evakuere sivile.

– Jo større humanitær katastrofe i Mariupol, jo mer sannsynlig er det at Ukraina vil bli tvunget til å gi opp byen, sier han.

Samtidig mener han vi begynner å se antydninger til at russland er i ferd med å gi opp bakkekrigen.

Det har de siste dagene kommet meldinger om at russerne er i gang med tilbaketrekning nord i Ukraina. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj går tilbaketrekningen langsomt.

– De har hatt stort tap i soldater og materiell, så hvis vi ser på hva som nå skal til for at de skal kunne ta Ukraina, så er det hinsides det som er situasjonen deres nå, sier han.

GENERAL: Og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: TV 2

Slår ut politisk

Diesen mener dette også slår ut politisk – ved at russerne blir mer innstilt på å forhandle, mens ukrainerne blir mindre interessert i dette.

– Det er klart, nå ser ukrainerne tegn til en stillstand, og deretter vil det følge en mulighet for å starte en geriljakrig i de besatte områdene, sier han.

Det er kommet en rekke meldinger om russiske generaler som blir drept i krigen – flere med høyere rang er drept enn vanlig i militære operasjoner.

– Det er et tegn på at de må flytte generalene fram i frontlinjen, devis for å få opp moralen, som vi hører er frynsete mange steder. Og så er det et spørsmål om hvorvidt det russiske kommunikasjonssystemet er i ferd med å bryte sammen, slik at høye offiserer faktisk må fram for å gi ordren som skal til, sier han.

USA strategisk vinner

Øystein Tunsjø er professor ved Institutt for forsvarsstudier med Forsvarets Høgskole.

Han mener et interessant aspekt ved krigen nå, er at USA virker å nå vurdere Kina som en langt større trussel enn Russland.

– I en pressemelding om deres nye forsvarsstrategi, skriver Pentagon at Kina er førsteprioritet i tiden framover. Dette viser at Russland er svekket, mens Europa er styrket, sier Tunsjø.

I den forrige forsvarsstrategien til det amerikanske forsvaret ble det ikke skilt mellom Russland og Kina.

– Kina er en langt større stormakt enn Russland. Krigen har gitt USA mulighet til å fokusere på dem. Det er mye større mulighet for at Kina kan dominere Asia enn at Russland kan dominere Europa, sier han.

Tunsjø tror også kineserne nå er litt usikre på hvordan de skal gå framover.

– Man trodde på forhånd at vesten ville være fragmentert og svekket, men de har stått sammen under krigen, og har styrket seg. Den russiske militære innsatsen har vært begredelig, og det får Kina med seg, sier han.

Helseutfordringer

Fredag måtte en talsperson for Putin gå ut og avvise ryktene om at Putin har en kreftdiagnose. Det har versert en rekke rykter om Putins helse siden invasjonens start.

– Jeg tror ikke dette er noe mer ødeleggende enn noe annet han foretar seg, sier Diesen.

Han tror likevel at det er andre helse-rykter som kan bli farligere for Putin.

– Særlig hans mentale helse og virkelighetsoppfatning har det vært spekulert i. Det er klart, det er nok folk i hans indre krets som tenker at nok er nok, og at dette for lengst er ute av kontroll, sier han.

– Betyr det at noen kan forsøke å styrte Putin?

– Som altlid ved palass-revolusjoner er det vanskelig å si hvem det er som er truende til noe sånt, og hvorvidt de kommer til å gjøre noe forsøk på å styrte Putin, sier han.