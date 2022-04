Interessen for hel- eller delfoliering av biler øker raskt for tiden, og biler som er foliert er blitt et helt vanlig syn. Noen nøyer seg med foliering som dekor i form av for eksempel fartsstriper. For andre handler det om å foliere hele bilen, og da er målet gjerne å få en helt spesiell farge.

– Folieringen bidrar dessuten til å beskytte den originale lakken, noe som nok er mest aktuelt på de dyreste bilmodellene – og som helt klart øker bilens verdi, sier produktspesialist Lars Hov hos 3M Norge.

De er en av Norges største leverandører av bilfoliering.

Personlig preg

– Er det elbilenes inntog som har satt ekstra fart på interessen for foliering?

– Nei, det har nok ingen ting med det å gjøre. Vi har sett en jevn og klar økning over mange år, og spesielt de siste par tiårene har interessen vokst kraftig, forteller Lars Hov til Broom.

Han fortsetter:

– Foliering startet primært som et fenomen på firmabiler som gjerne skulle ha en spesiell, felles farge. De senere årene er det private kunder som har stått for den sterkeste veksten, og igjen har det som oftest handlet om å finne ekstra kule farger til kule biler. Det har vært helt tydelig at folk som har biler som er litt utenom det vanlige, også er mer opptatt av å gi bilen sitt eget personlige preg.

Den matte, olivengrønne overflaten på bilen til Aleksander Walmann gir et flott inntrykk. Foto: Privat

Sort dominerer

– Da er det kanskje mest sportslige biler?

– Ja, mye det – men også andre biltyper er vanlig. Det som er minst vanlig er typiske familiebiler. Dem er det ikke mange som folierer. Foliering ser dessuten ut til å være mest en guttegreie. Det finnes så klart også jenter som velger slike løsninger, men bil har jo tradisjonelt vært mer en guttegreie enn en jentegreie, og slik ser det ut også på dette markedet, sier han.

– Hvilke farger er mest populære?

– Det er helt klart sort som dominerer, med hvitt deretter, sier Lars Hov, som kan fortelle om en spesiell trend de senere årene:

Aleksander Walmann ville ha en bil som virkelig skiller seg ut i mengden. Det har han fått! Foto: Privat

God beskyttelse

– Vi har sett en god del til det som kalles chrome delete. Som navnet antyder, innebærer dette rett og slett at blanke deler folieres med sort. Så det man før ønsket å fremheve, handler altså nå om det stikk motsatte.

– Hvordan startet egentlig foliering som et tilbud for bileiere?

– Bortsett fra dette med farge, så ligger det selvsagt et klart element av lakkbeskyttelse i det. Man «pakker inn» lakken og konserverer den. I tillegg reduserer folieringen også skadene fra steinsprut. Folien stopper ikke alt, men en god del. Dette var gjerne motiveringen for de første taxi-eierne som valgte å foliere bilene – når de dro av folien etter tre års kjøring, var originallakken omtrent som da bilen kjørte ut fra bilforhandleren. En bruktbil med strøkent ytre har høyere verdi enn en som er litt sliten og har mye småskrammer, sier Lars Hov.

Ingen overdrivelse å si at dette eksemplaret av Mustang Mach-E er tøff i trynet! Foto: Privat

Matt olivengrønn

En bilmodell som er populær å foliere er Fords nye Mustang Mach-E. Et par eksempler er Jørgen og Anette Leiråmo , som gikk for fartsstriper og svart grill til sin nye bil, og Aleksander Walmann som helfolierte bilen i en matt, olivengrønn farge.

– Det er jo en råtøff bil fra før, men det er kult å ha noe som skiller seg enda mer ut i mengden. Vi valgte derfor å bestille striper på panseret og bakluken, og helsvart foliering i fronten. Du gjør ikke dette på en hvilken som helst modell, men på en så sporty og kjempestilig bil som Mustang Mach-E er, synes vi det ser bra ut. Det var faktisk konas forslag, sier Jørgen Leiråmo.

Aleksander Walmann var mest opptatt av at folieringen, en matt grønnfarge, skulle få frem linjene i bilen best mulig.

Mustang-linjene går hjem hos de aller fleste. Foto: Privat

– Gleder meg til å se den hver dag

– Jeg visste at jeg ville ha bilen i favorittfargen min – som er grønn. Deretter var det å finne den riktige tonen i grønnfargen. Den matte finishen gjør at bilens vakre linjer virkelig synes, sier musikeren og fotografen fra Porsgrunn.

– De små oransje-gule detaljene og de svarte feltene fremhever bare grønnfargen enda mer. Jeg ville ikke ha noe som var for synlig, men en bil jeg gleder meg til å se hver dag. Det har jeg fått nå, og jeg er kjempefornøyd, sier Aleksander Walmann.

