Overgrepsdømte Ghislaine Maxwell nektes ny rettssak

Epsteins partner Ghislaine Maxwell forsøkte å anke dommen mot henne, fordi et jurymedlem unnlot å oppgi at han var overgrepsoffer. En dommer i New York har avvist kravet.

Maxwell ble i desember kjent skyldig i å ha medvirket til overgrep av flere jenter helt ned i 14-årsalderen. Hun skal ha hjulpet den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein med å begå overgrepene mellom 1994 og 2004.

Den britiske 60-åringen ba tidligere i år om en ny rettssak. Årsaken var at et av jurymedlemmene i saken mot henne unnlot å oppgi at han som barn ble utsatt for seksuelle overgrep.

Advokatene hennes hevdet at det betydde at rettssaken «ikke var rettferdig og upartisk».

Dommer Alison Nathan nektet derimot å beordre en ny rettssak. Hun viste til at det var svært uheldig at jurymedlemmet ikke opplyste om overgrepene i utvelgelsesprosessen, men at det ikke var bevisst.

Statsadvokaten har ikke ønsket å kommentere beslutningen, og Maxwells advokater har ikke besvart nyhetsbyrået APs henvendelser.

Fredagens rettsavgjørelse baner etter alt å dømme vei for straffeutmåling den 28. juni for Maxwell, skriver The New York Times.

Jeffrey Epstein, som lenge var Maxwells partner, tok sitt eget liv i fengsel mens han ventet på sin rettssak. Maxwell kan bli sittende i fengsel livet ut.