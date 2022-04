Skuespiller Will Smith trekker seg fra Oscar-akademiet etter angrepet på Chris Rock under Oscar-utdelingen søndag, heter det i en uttalelse.

– Jeg trekker meg fra medlemskapet i Academy of Motion Picture Arts and Sciences, og vil akseptere eventuelle ytterligere konsekvenser styret finner passende, skriver Smith ifølge Variety.

Styret i akademiet møttes onsdag for å innlede den disiplinære prosessen mot Smith for slaget, som er brudd på akademiets retningslinjer. Akademiet opplyste at konsekvensene for Smith kan bli utestengelse, utvisning eller andre former for straff.