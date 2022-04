Finaleklare Ruud klatret på rankingen: – Gleder meg til å se det på mandag

Norske Casper Ruud er på live-rankingen nå nummer syv i verden etter å ha passert russiske Andrej Rubljov. Den blir ikke offisiell på ATP sine hjemmesider før på mandag.

Det skjer etter at 23-åringen sikret seg sin aller første finale i en ATP Masters 1000-turnering, nærmere bestemt Miami Open. Det klarte han etter å ha slått ut Henri Laaksonen, Alexander Bublik, Cameron Norrie, Alexander Zverev og nå senest Francisco Cerúndolo.

– Det er gøy. Hver plass man kan klatre opp tar man. Å bli nummer 7 høres gøyere ut enn å være nummer 8. Det er bare å si det på den måten. Jeg gleder meg til å se det. Det er givende, sier Casper Ruud til TV 2 før søndagens finale i Miami Open.

FINALEKLAR: Casper Ruud var i godt humør da han pratet med TV 2 i forkant av søndagens finale i Miami Open. Foto: Skjermbilde.

Aldri før har en nordmann kommet seg til en Masters-finale. Aldri før har en nordmann vært rangert så høyt som nummer syv i verden.

13. september 2021 ble Ruud for første gang nummer ti på verdensrangeringen. Allerede en drøy måned senere var han nummer åtte i verden. Det har han også vært siden.

Når den oppdaterte verdensrangeringen kommer førstkommende mandag vil Ruud gå fra å ha vært nummer åtte i verden, i 162 dager, til å da være nummer syv i verden.

Semifinaleseieren gjør at Ruud nå er offensiv før grussesongen.

Oppdatert topp 10-liste I skrivende stund vil den oppdaterte topp 10-listen se slik ut: 1. Novak Djokovic - 8420 poeng 2. Daniil Medvedev - 8410 3. Alexander Zverev - 7195 4. Rafael Nadal - 7115 5. Stefanos Tsitsipas - 5980 6. Matteo Berrettini - 4955 7. Casper Ruud - 4380 8. Andrej Rubljov - 4375 9. Félix Auger-Aliassime - 3625 10. Cameron Norrie - 3440 PS 1: Dersom Ruud vinner finalen vil han fortsatt være nummer syv i verden, men da med 4780 poeng. PS 2: Dersom Hubert Hurkacz vinner finalen vil han være nummer 10 med 3513 poeng.

– Jeg har mye å forsvare, men nå må jeg tenke at det ikke er noen grunn til å nå finale på grus når jeg klarte det her på hardcourt. Uten å høres for kjepphøy ut, så må jeg tenke at jeg har klart det. Da kan det ligge noen spennende muligheter på grusen.

Men før den tid skal han spille finale i Miami Open. På motsatt halvdel står Carlos Alcaraz. Den 18 år gamle spanjolen har virkelig markert seg i år og er allerede rangert som nummer 16 i verden.

Det blir Ruuds første finale i en turnering av dette formatet. Tidligere har han klart å nå tre semifinaler i en ATP Masters 1000-turnering. Han beskriver denne finalen som den største i sin karriere.

– Jeg har aldri vært i en finale på dette nivået. Og jeg hadde ikke regnet med at min første skulle komme her på hardcourt i Miami. Det er jo litt spesielt det også. Men jeg tar det, jeg, sier Ruud og ler før han legger til:

– Det er litt overraskende, jeg kan innrømme det. Innstillingen før turneringen var at jeg ville avslutte hardcourt-sesongen på en god måte før vi kommer på grusen. Nå har jeg har gode resultater og poeng å forsvare. Da trygger det at jeg har fått en god del poeng her. Jeg har følt at forholdene har passet meg bra. Jeg har spilt god tennis og ikke vært for mange timer på banen. Jeg har fått et overskudd til kampene og det har jeg også til finalen.

Nå er målet å ta revansj på den spanske tennisspilleren. Ruud tapte nemlig det forrige og eneste møtet med 18-åringen på Marbella i fjor. Ruud beskriver selv det spanske stortalentet som et «hot shot» i tennisen.

– Det blir spennende. Jeg tror begge tenker at vi ikke har så mye å tape. Vi har begge en god mulighet til å vinne vår første masters 1000. Han har hatt et ekstremt bra år og vunnet kamper mot gode spillere. Jeg skal prøve mitt beste på å ta revansje etter at han slo meg sist. Jeg vet hva han kommer med og jeg kan prøve å mimre tilbake til forrige kamp.