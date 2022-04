Klaveness blir sammenlignet med Zelenskyj

Den kraftfulle talen til Lise Klaveness har gått verden rundt, etter gårsdagens FIFA-kongress.

40-åringen er intervjuet av de aller største internasjonale mediene.

«Qatars VM-sjef biter tilbake etter kritikk fra det norske fotballforbundet» er overskriften i The Guardian.

«Norges fotballpresident vekker irritasjon for kritikk av FIFA, Qatars verdensmesterskap» skriver The Washington Post.

Også den danske landslagstreneren, Kasper Hjulmand, fikk med seg Klaveness sin FIFA-kritikk.

– Personlig synes jeg, som menneske, at det var en fantastisk god tale, sier Hjulmand til TV 2, etter fredagens VM-gruppetrening.

MODIG: Kasper Hjulmand berømmer Lise Klaveness. Foto: CARL RECINE

– Det var modig, jeg må berømme Lise for å gjøre det. Jeg synes det var kraftfullt og sterkt av henne, fortsetter den danske landslagssjefen.

– Sjelden vare

Også i akademiske kretser har ordene fra kongress-scenen, gjort inntrykk.

– En retorisk knock-out. Et forbilde, som Zelenskyj, sier Kjell Lars Berge til TV 2. Han er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Klaveness blir dermed sammenlignet med den Ukrainske presidenten, som av flere har blitt karakterisert som en “retorisk superstjerne”.

– En sjelden velformulert tale som var godt skrudd sammen. Med en bærende fortelling om fotballfolket elsker: Lise med ballen, fortsetter Berge.

Han trekker frem at 40-åringen fra Frekhaug brukte en tydelig og tilgjengelig argumentasjon, som var saklig og solid forankret i kjensgjerninger

PROFESSOR: Kjell Lars Berge. Foto: UiO

– Det var klare og gode verdier forankret i demokratiske og liberale holdninger og – ikke minst trygt og voksent fremført - med svært godt engelsk språk og uttale, sier professoren.

Han mener det er sjelden vare å se dette i idretten.

– Og et strålende eksempel på nordisk demokratitradisjon der kvinner står fram og leder.

Motvekt mot “The Kardashians”

I sosiale medier har flere profiler tatt til ordet for å gi sin støtte til Klaveness.

Et bilde som har sirkulert er et bilde av den norske fotballpresidenten som går ned fra scenen, med påskriften “In a world filled with Kardashians, be a Lise Klaveness”

NRK-profil Carina Olset er en som har delt bildet.