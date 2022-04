Sparta-sjefen med klar beskjed: – Nå er det faen meg på tide

På få dager har Sparta gått fra å være bakpå til å lede semifinaleserien mot Stavanger Oilers i NM-sluttspillet. Nå vil Sparta-trener Sjur Robert Nilsen ha et fullsatt Sparta Amfi søndag.

Stavanger Oilers - Sparta 1-2

– Nå er det faen meg på tide at sarpingene kommer og støtter oss i hallen på søndag, er beskjeden fra Sparta-trener Sjur Robert Nilsen fredag kveld.

Nilsen fikk se laget sitt vinne 2-1 i Stavanger, noe som gjør at Sparta leder semifinaleserien mot Oilers 2-1 sammenlagt. Lagene møtes i Østfold søndag.

– Da er det Sarpsborg 08 mot Viking senere på dagen. Er det ikke et fullt Sparta Amfi da, kommer jeg til å være flau på vegne av det hockeyinteresserte Sarpsborg-publikummet. Da får de faen meg komme, sier Nilsen til TV 2.

Se hele intervjuet med Nilsen i videovinduet!

Kristian Jakobsson ble matchvinner med sin overtallsscoring et kvarter ut i midtperioden. Stavanger Oilers greide ikke å svare og er avhengig av å vinne i Sarpsborg på en av sine neste bortekamper for å ta seg til finalen.

– Vi går i krigen og kjemper, men det er ikke alltid like vakkert. Jeg er kjempefornøyd med innsatsen. Vi ofret oss, og det var godt målvaktspill. Vi var litt preget i tredje periode og en liten stund i andre perioden, der vi kun la puckene ut, sier Nilsen.

Sparta innledet semifinaleserien med et 4-5-tap mandag, men to døgn senere var lagene like langt. Da ble det 3-2 i egen hall.

Henrik Knold tok Sparta i føringen etter knapt sju minutters spill fredag. Oilers utlignet ved Steven Whitney innenfor kampens åpningskvarter.