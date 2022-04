– Ikke en kjeft i Norge som tror at vi skal få til noe som helst

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play.

Det har vært hektisk for Kjetil Rekdal siden han ledet sin første trening som Rosenborg-sjef 22. januar. Den gangen ble han og assistenttrener Geir Frigård møtt med fyrverki, pyro og sang fra klubbens supportere. Knapt 2,5 måned senere er optimisme snudd til tvil.

– Vi er i en tidlig fase og det er tidlig å få panikk etter to måneder. Så må du bygge Rosenborg opp igjen. Det er veldig mange som tydeligvis, dette har jeg sagt ti tusen ganger allerede, har ekstremt vanskelig for å erkjenne at pilen har pekt nedover i flere sesonger. Tredjeplass, fjerdeplass, femteplass. Vi har gjennomført et ekstremt generasjonsskifte, sier Rekdal til TV 2.

Etter å ha gjort unna nok en treningsøkt på Lerkendal, tar Rekdal turen hjem til trenerkollega Geir Frigård på Ranheim. TV 2 er også invitert og over et glass brus snakker trenerduoen åpent om oppkjøringen som har sådd tvil i det trønderske fotballpublikummet.

– Det er mange som tror vi taper 0-10 i Bodø, sier Rekdal, mens han stryker hånden over bordet. Assistent Frigård følger opp.

– Det er klart at vi hadde ønsket og sett bedre ut, altså sett at laget framsto på en bedre måte i siste treningskamp, det sier seg selv. Vi kan ikke sitte her å si noe annet enn det.

«Deep shit»

Frigård er mannen som stort sett har ansvaret for å gjennomføre Rosenborgs treninger, selv om Rekdal ikke nøler med å løpe brummende inn i midten om han ser noe han ikke liker. I vinter har de to, sammen med Roar Strand, kjørt spillerne hardere enn på lenge.

– Det har vært noen resultater som ikke har vært bra, men samtidig så tenker vi litt lenger enn som så. Vi har vært opptatt av å få gjort en skikkelig jobb i vinter, og vi har tatt tak i en del ting på treningsfeltet som går på blant annet det fysiske, sier Frigård og utdyper:

OPTIMISTISKE: Selv om resultatene i oppkjøringen har vært svake, er det ikke snakk om å grave seg ned for Kjetil Rekdal og Geir Frigård. Foto: Frank Lervik / Screen Story

– Vi har bevisst valgt å trene tøft. Tøft dagen før kamp, gjøre den jobben hver dag som vi føler er viktig for å komme videre. Så kan det godt hende at det har vært i tøffeste laget i perioder. Vi hadde selvfølgelig håpet at vi skulle se bedre ut i de siste par kampene før seriestart, men det har litt med det fysiske i forhold til overskudd, sånne ting.

Men selv om flere i og rundt Rosenborg forsikrer om at treningsnivået har vært skyhøyt denne vinteren, lyver ikke resultatene. Åtte treningskamper har gitt trønderne to seire og fem nederlag, hvorav to av tapene har kommet mot OBOS-lagene Ranheim og Raufoss. Begge endte 0-3.

– Vi er jo på etterskudd i forhold til mange andre lag fordi Rosenborg ble nummer fem i fjor. De mistet mange spillere med erfaring, det har kommet inn mange nye, unge og det er et nytt trenerteam som skal finne sin plass. Det sier seg selv at det kan svinge litt, men vi har fortsatt ikke spilt en eneste kamp. Det er fordelen vår da. Hadde treningskampene inngått i seriespillet så hadde vi vært i «deep shit», men vi står fortsatt med like mange poeng som alle andre. Alt er mulig å få fart på når sesongen begynner og det må vi henge tak i, sier Rekdal.

– Sett ut som søppel

Flere virker imidlertid å mene at Rosenborg allerede er i «deep shit». Blant dem er TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som levner Rosenborg små sjanser på Aspmyra søndag.

– Å vinne der oppe? Skal vi gi dem ti prosent da basert på det vi har sett i sesongoppkjøringen? Det er ikke veldig mye mer enn det, fordi Bodø/Glimt er favoritter til å vinne, de har spilt viktige og tøffe kamper gjennom hele vinteren, mens Rosenborg har sett ut som søppel, for å si det rett ut, sier Mathisen.

Rekdal på sin side er ikke imponert over eksperter og forståsegpåere som stiller diagnose før laget har spilt en eneste tellende kamp.

– Det som har overrasket meg mest er den enorme utålmodigheten og at man skal karakterisere ting før du har startet, det synes jeg er litt spesielt. Så er det ofte sånn at de som roper høyest er de som aldri har fått til noe selv. Om det er misunnelse eller et markeringsbehov, jeg aner ikke. Men vi kan ikke bruke tid på det der, sier Rekdal bestemt og før han fortsetter i samme tone:

– Vi har kanskje sett litt forknytt ut i treningskampene, så vi får håpe at vi klarer å slippe oss litt mer løs og gjøre mer av det vi skal gjør når vi får startet serien. Det er ekstremt tydelig det vi vil. Det budskapet er jeg hundre prosent sikker på at er noe spillerne liker å prøve å få til. De ser konturene av hvordan det blir når det blir bra, og da må vi være sta på det. Så må vi kanskje innimellom ta et steg tilbake, om vi skapte for høyt eller la opp til en for komplisert greie til å begynne med. Så vil andre si at det ikke er synlig, og det er sikkert riktig, men det vi driver med på feltet er i alle fall synlig. Så må du få det til i kamp.

Tilbake til 90-tallet

53-åringen fra Molde er tydelig engasjert når han legger ut om endringene som er gjort på Lerkendal denne oppkjøringen. Ifølge TV 2s opplysninger har flere spillere vært misfornøyde med treningsnivået de siste årene, men nå er laget trolig blant de best trente i Eliteserien.

– Vi har troa på at dersom vi skal nå de målene og ønskene vi har med dette laget og klubben, så må vi begynne i den enden. Det har vi vært helt bevisst på og da må vi bare stå i det. Jeg er ikke bekymret for at vi ikke kommer, sier Frigård.

Men det er ikke til å komme unna at kravene til en trener eller assistenttrener på Lerkendal er skyhøye. Om det er 4-3-3 eller 3-4-3, det skal spilles artig og angrepsvillig fotball, sånn som Nils Arne Eggen gjorde det på 90- og tidlig 2000-tallet.

– Det er mulig å få det tilbake, men du må bli god nok. Da må du starte helt på bunn med de elementære tingene. Det må være orden på treningsfeltet, at du har en kultur der du kan komme å utvikle deg og ta nye steg. Det finnes ingen grenser i fotball. Du blir aldri for god, det er helt umulig. Vi må inn i den gaten der og det kan være litt krevende i starten, men når det begynner å løsne så kan det gå veldig fort, forklarer Rekdal, og legger til:

– Det vi eventuelt må slåss mot er den støyen fra utsiden, men det får bare være der. Den blir borte om du vinner nok fotballkamper. Men da blir det andre krav. Da er det ut i Champions League og du skal vinne Champions League. Det er ikke mulig å bli fornøyd i fotball uansett.

David mot Goliat?

Så er spørsmålet om det går fort nok til at trønderne kan hamle opp med den regjerende seriemesteren på Aspmyra søndag. Bodø/Glimt har herjet i Europa gjennom vinteren og bookmakerne holder Kjetil Knutsens menn som soleklare favoritter.

– Jeg tror det blir en artig kamp. Vi er så underdogs. Det er ikke en kjeft i Norge som tror at vi skal få til noe som hels. Jeg er spent på stadion-tipset, det står vel på 7 eller 8-0 tipper jeg, humrer Rekdal.

Rosenborg-sjefen virker oppsiktsvekkende rolig før turen til Nord-Norge. Taktikeren tror nemlig at hans mannskap kan stikke av med alle poengene.

– Fra utsiden så tror jeg det er naivt (å tro på), men innad hos oss så er det ikke det. Vi vet hva vi holder på med, vi vet hvor vi står. Vi har prestert under nivået vårt i kampene. Vi har hatt et ekstremt høyt nivå på kvalitet på trening, selv om det er en floskel. Alle sier det, men det er bedre å ha et høyt nivå på trening enn å ikke ha et nivå i det hele tatt. Så det er vi trygge på, at vi skal få det inn i kamp, sier Rekdal, før Frigård legger til:

– Vi reiser ikke opp til Bodø uten å ha troen på at vi kan slå dem, det ville vært idiotisk.

– Er seriemesteren 2022 i aksjon på Aspmyra på søndag?

– Jeg får si at jeg håper det. Da har vi i alle fall femti prosent sjanse, ler Rekdal, som er klar på at han skal ta Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball.

– Hvis ting detter på plass, så kommer Rosenborg til å bli nummer én igjen. Rosenborg vil til topps og nå er det vår jobb å få dem dit, avslutter han bestemt.