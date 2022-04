Ruud til sin første Masters-finale i karrieren: – Blir den største i min karriere

For første gang i karrieren er Casper Ruud klar for finale i en ATP Masters 1000-turnering. Det etter at Francisco Cerúndolo ble slått i semifinalen i Miami Open med settsifrene 4-6 og 1-6. Dermed vant han overlegent 2-0 i semifinalen.

Nordmannen har ved tre anledninger tidligere klart å nå en semifinale i en Masters-turnering. Alle tre på grus. I år bryter han dermed ikke bare en ny barriere ved å ta seg til en Masters-finale, men også både en semifinale og finale på hardcourt.

– Det føles utrolig gøy og givende. Man representerer alltid Norge når man er ute på banen og håper man gjør det på en god måte. Jeg håper man kan gå helt til topps. Nå skal jeg hvile meg bra og gjøre meg klar til kampen som blir den største i min karriere, sier Casper Ruud til Eurosport etter kampen.

I den finalen møter han vinneren av nattens andre semifinale. Den står mellom det spanske stortalentet Carlos Alcaraz og verdenstier Hubert Hurkacz.

Ruud har vist vanvittig god form denne turneringen. Forehand-egenskapene har alltid vært et våpen for Ruud, men i denne turneringen har han også vist at backhanden har utviklet seg enormt den siste tiden. Energinivået til Ruud virker også vært et annet enn i tidligere turneringer i 2022.

Det er kanskje ikke så merkelig ettersom 23-åringen har slitt med litt ulike skader på starten av 2022 som satte en stopper for Australian Open, Rio Open og Chile Open. Før turneringen i Miami sa Ruud også til TV 2 at han ikke følte seg på topp i verken Davis Cup eller Indian Wells på grunn av skaden i magen.

Han var imidlertid optimistisk på at Miami-turneringen skulle være noe annet. Til TV 2 uttrykte han glede over å få en del smertefrie treningsdager for å spisse formen inn mot denne turneringen. Nå kan man vel med fasit i hånd si at han klarte nettopp det.

Kampen mot den argentinske Miami-overraskelsen var imidleritd ikke Ruuds sterkeste denne turneringen. Særlig ikke det første settet. Til tross for å være rangert som nummer 103 i verden var argentineren svært påskrudd og presset Ruud.

Det, i tillegg til den svært høye luftfuktigheten, var nok med på å gi Ruud en smånervøs åpning på kampen. Ruud var også urovekkende ofte for å tørke hender og armer som kan tyde på at grepet var fuktig. Tennisesset etterlyste også tidlig i det første settet et ishåndkle til bruk.

Ruud var imidlertid best i semifinalen og beviste det til de grader i det andre settet. Der var han overlegen da han vant settet 6-1. Det foran både foreldre, støtteapparat og kjæreste på tribunen som alle kunne juble for den historiske finalen.

