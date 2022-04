Dette er VM-gruppene

Se TV 2-ekspertenes VM-spådom øverst!



Gruppene til VM-sluttspillet i Qatar senere i år ble trukket i Doha fredag.

Åpningskampen blir mellom Qatar og Ecuador 21. november. Vertsnasjonen fikk også Nederland og Senegal i sin gruppe.

Regjerende verdensmester Frankrike havnet i gruppe med Danmark og Tunisia, i tillegg til at ett av lagene De forente arabiske emirater, Australia og Peru.

– Frankrike har Danmark i gruppen, men de er ganske heldige med Tunisia og vinneren av Peru, Emiratene og Australia. Det er en gruppe de skal føle seg ganske komfortable med, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

England fikk USA, Iran og enten Wales, Skottland eller Ukraina.

VM-gruppene 2022 Gruppe A: Qatar, Nederland, Senegal, Ecuador.

Gruppe B: England, USA, Iran, Wales/Skottland/Ukraina.

Gruppe C: Argentina, Mexico, Polen, Saudi-Arabia.

Gruppe D: Frankrike, Danmark, Tunisia, De forente arabiske emirater/Australia/Peru.

Gruppe E: Spania, Tyskland, Japan, Costa Rica/New Zealand.

Gruppe F: Belgia, Kroatia, Marokko, Canada.

Gruppe G: Brasil, Sveits, Serbia, Kamerun.

Gruppe H: Portugal, Uruguay, Sør-Korea, Ghana.

Danskenes landslagssjef Kasper Hjulmand mener de har kommet i en tøff gruppe.

– Jeg ville gjerne unngå Frankrike. Frankrike skal vi møte i Nations League, så vi møter dem tre ganger på fem måneder. Hvis Peru kommer videre, så mener jeg at de er det beste laget fra den siste potten og rangert som nummer 22 i verden. Det er en tøff motstander. Men alt i alt er det fantastisk for dansk fotball at vi har kommet til VM. Vi har tro på oss selv og har et godt lag, sier Hjulmand til TV 2.