Stor reiseusikkerhet: Dette må du vite før du drar på tur

En uke til et varmere strøk ved Middelhavet, eller en storbyferie til noen av Europas vakreste byer?



Ifølge Anette Syvertsen, leder for FINN reise, er nordmenn enda mer ivrig etter en ferietur utenlands enn før pandemien inntraff - og reisemålene er stort sett de samme.

– Vi er tilbake på et 2019-nivå. Vi har hatt en jevn vekst det siste halvåret, og vi ser at folk er i god gang med å planlegge både påske- og sommerferien sin. Det er stort sett de samme «gamle» klassikerne som går igjen, sier Syvertsen.

STOR PÅGANG: Anette Syvertsen, leder for FINN reise, forteller at nordmenn er i full gang med å planlegge påske- og sommerferier utenlands. Foto: TV 2

Hun nevner Kreta, Hellas, Spania og Italia som noen av de store feriefavorittene.

– Det ser ut til at sol og varme ved Middelhavet, eller en storbyferie i Europa, frister mange. Men Norge er faktisk også på listen, flere har fått øynene opp for at dette er et fint land å ferie i etter de siste to årene.

Skaper utrygghet

14 prosent av nordmenn er usikre på om de skal reise utenlands i sommer på grunn av krigen i Ukraina, mens 13 prosent usikre på grunn av koronapandemien, viser en fersk undersøkelse fra FINN reise.



Det merker også kommunikasjonsdirektør i IF Andreas Handeland.

– Kunder ringer oss om alt mulig rart. Vi merker at de er svært opptatt av trygghet nå før de skal ut å reise. De spør for eksempel om hva vi dekker dersom de skulle havne i karantene eller ikke har mulighet til å fremlegge en negativ koronatest, sier Handeland.

– Vi prøver å være runde i kantene, men om koronasertifikatet eller eller passet ikke lenger av gyldig er det ikke mye vi kan gjøre, sier Handeland.

Så lenge er koronasertifikatet gyldig

I mer enn halvparten av landene i Europa minker smitten. Den andre halvparten er fremdeles inne i en omikronbølge, slik Norge var ved årsskifte, ifølge Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

– Vi ser at smitten går ned i mange land, men restriksjonene er ikke helt borte. Det er viktig å sjekke hva som gjelder for det landet du skal reise til, hvis ikke kan det hende du møter på noen utfordringer.

Nakstad påpeker at karantenehotell og innreiseforbud ikke er regler man trenger å forholde seg til lenger.

– Noen steder vil det fremdeles være krav om munnbind, gyldig koronasertifikat og pålegg om en til to meters avstand. Dette gjelder blant annet flere steder i Spania.

LETTELSER: Espen Nakstad forteller at restriksjonene blir færre som følge av at smittetrenden synker. Foto: Javad Parsa

Har du tre vaksinedoser, eller er under 18 år med to vaksinedoser, har du derimot gyldig koronapass på ubestemt tid, ifølge Nakstad.

– Det er litt vanskeligere dersom du ble koronasyk etter to vaksinedoser og du av den grunn ikke har fått den tredje. Da gjelder koronasertifikatet i seks måneder, sier Nakstad.

Han tror også at etter hvert som smitten synker og sommeren nærmer seg vil flere og flere av restriksjonene forsvinne.

Se hele praten mellom FINN, IF og Nakstad i videoen over.