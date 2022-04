Store endringer før årets Grammy-utdeling

Søndag blir Grammy-utdelingen arrangert for 64 gang for å hylle musikkåret 2021. I år som i fjor er det komiker Trevor Noah (38) som leder showet.

86 kategorier skal kåres under årets utdeling, men kun fire deles ut under hovedsendingen.

Grammys foregår som regel alltid før Oscarutdelingen. Grunnet omikronvarianten ble arrangementet utsatt. Dette førte også til at Grammy for første gang skal finne sted i Las Vegas.

Dukker trolig ikke opp

I desember ble det kjent at ikke alle var gira på å være en del av musikkfesten.

Rapperen Drake var opprinnelig nominert, men skal ha blitt fjernet på eget initiativ. Både Drake og Diddy har tidligere kritisert Recording Academy for å ikke respektere hip-hop og svart musikk. Artisten The Weeknd har også gått ut og kalt Grammy for «korrupt».

Etter flere år med kritikk har stemmeordningen for prisene blitt endret.

Ble fjernet fra programmet

Kanye West skulle opptre under sendingen, men ble fjernet fra programmet grunnet hans oppførsel på sosiale medier. Det fikk Variety bekreftet fra en av hans talspersoner forrige måned.

Rett før dette ble West utestengt fra Instagram, etter å ha hetset Grammy-programlederen Trevor Noah.

Rapperen er nominert til fem priser, blant annet årets album for «Donda».

Det er uklart om West likevel vil dukke opp som gjest i løpet av kvelden.

Skal hedres

Foo Fighters har avlyst alle sine planlagte turnédatoer etter at trommeslager Taylor Hawkins ble funnet død 25. mars. Han ble 50 år gammel.

Bandet skulle egentlig opptre på Grammy i år.

Det har blitt annonsert at Hawkins skal hedres under arrangementet. Det er ikke kjent om bandmedlemmene vil bidra under søndagens hedring.

Kan gjøre storeslem

Disney-stjerne og nå en av de største artistene i verden, Olivia Rodrigo (19), kan vinne mange priser i år.

FLEST NOMINASJONER: Jon Batiste, Olivia Rodrigo og Billie Eilish. Foto: FRAZER HARRISON, EMMA MCINTYRE, ARAYA DOHENY /AFP

Hun er nominert i de fire største kategoriene, og hvis Rodrigo tar alle, er hun i godt selskap. Billie Eilish ble nemlig historisk i 2020, da var hun 18 år - og dermed den yngste som hadde stukket av med de fire store.

Men den som trolig stikker av med en pris uansett hva, er Jon Batiste (35). Han er nominert til hele 11 priser. Han er en erfaren artist, som også leder bandet på talkshowet «The Late Show With Stephen Colbert».

Artistene Justin Bieber, Doja Cat og H.E.R har nest flest nominasjoner, med åtte hver.

Her er de nominerte i de største kategoriene:

Album of the year - årets album

Jon Batiste - We Are

Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back Of My Mind

Lil Nas X - Montero

Olivia Rodrigo - Sour

Taylor Swift - Evermore

Kanye West - Donda

Song of the year - årets sang

Denne prisen blir gitt til den eller dem som er årets beste låtskrivere.

Bad Habits - Ed Sheeran.

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile.

drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat & SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber & Daniel Caesar & Giveon

Best new artist - årets gjennombrudd

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Record of the year - årets plateinnspilling

Denne prisen hyller hele lydbildet til en sang - og prisen deler artisten med produsenter og lydmiksere.

ABBA - I Still Have Faith In You

Jon Batiste - Freedom

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get A Kick Out Of You

Justin Bieber & Daniel Caesar & Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right On Time

Doja Cat & SZA - Kiss Me More

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - drivers license

Silk Sonic - Leave The Door Open

