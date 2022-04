Politiet: – Grunnlag for å gå videre med en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse

Etter pågripelsen ble det gjennomført en prejudisiell observasjon der det blant annet undersøkes om siktede viser tegn på psykose. Verken politiet eller mannens forsvarer ønsker å svare på om mannen fremsto psykotisk da han ble undersøkt.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på de vurderingene som ble gjort. Det jeg kan si er at det ble funnet grunnlag for å gå videre med en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

På spørsmål om mannen har vært i kontakt med psykiatrisk helsetjeneste tidligere, svarer han at politiet ikke har hatt opplysninger som har gitt dem grunn til å foreta seg noe overfor siktede.

Torsdag besluttet Agder tingrett at mannen, som er siktet for å ha drept sin kone og datter i Kristiansand mandag, kan holdes fengslet i fire uker. De to første ukene er i full isolasjon.

Han er fremdeles innlagt på sykehus, men vil bli overført til fengsel når dette eventuelt vurderes som medisinsk forsvarlig.

Siktede har ikke forklart seg for politiet og var ikke i stand til å møte i retten.