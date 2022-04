Slik får samlivsekspertene forholdet til å lykkes

To år med pandemi har gjort at flere eksperter spådde en separasjons- og skilsmisseboom, men ferske tall viser at det var opp mot 1500 færre separasjoner og skilsmisser i 2021 enn i 2020.

– Mange har ventet en økning i dette tallet på grunn av slitasje i nære relasjoner som følge av koronatiltakene. Nedgangen går langt i å avkrefte dette, sier Karstein Sørlien i SSB.

TERAPEUT: Samlivsterapeut Kate Elin Søyland Foto: Foto: Pressebilde, Åpen Dialog

Man har logget av det «travle hamsterhjulet» og fått masse kvalitetstid med sine nære. Dette har gitt par god tid til å reflektere over hva som fungerer og hva som ikke fungerer, ifølge samlivsterapeut Kate Elin Søyland.

– Jeg tror likevel det har vært en utfordrende tid for mange. Man har blitt fratatt verdifulle friminutt enten det heter jobb, kjærestetur eller en impulsiv date, sier hun.

Men hvordan står det egentlig til med terapeutenes egne forhold?

Ulikheter og småkrangling

Psykolog Benjamin Silseth (30) og mannen Niklas Baarli (32) har vært sammen i over ti år. For et halvt år siden ble de ektefeller.

– I starten av et ekteskap kan man kjenne litt på følelsen av å være nyforelsket igjen, men man blir kjapt dratt ned på jorden, ler den kjente psykologen og TV-profilen.

NYGIFT: Niklas Baarli og Benjamin Silseth giftet seg for et halvt år siden. Foto: Espen Solli/TV 2

Silseth omtaler seg selv som strukturert, avhengig av å planlegge og ha det ryddig rundt seg. Baarli derimot er veldig spontan og kaotisk. Dette kan by på en rekke diskusjoner og mye irritasjon i hverdagen, forteller han.

– Kommer jeg hjem til rot, så sier jeg i fra. Da kan jeg slenge ut noe som: «Her ser det helt jævlig ut, Niklas!»

– Jeg vet at det ikke faller han naturlig å ha det strøkent til enhver tid, og det prøver jeg å respektere. Samtidig må han tåle at jeg maser, sier Silseth.

Ulike kjærlighetsspråk kan skape problemer i forholdet

I starten av et forhold er det lett å bli veldig bevisst på at man krangler, og det kan bidra til usikkerhet i forholdet. Men etter hvert, når man har vært sammen en stund og har et trygt fundament, bidrar ikke nødvendigvis disse småkranglene til denne usikkerheten lenger, forteller Silseth.

– Ok, så diskuterte vi litt, men så går vi videre. Selv om diskusjonene skulle bli litt opphetet, så tviler jeg aldri på forholdet til meg og Niklas. I tillegg har vi blitt flinkere til å la ting ligge. Alt trenger ikke tas opp, understreker han.

Hverdagsforelskelse

Kjappe beskjeder i døra, jobb og travle liv kan fort komme i veien for hverdagsromantikken. Men ifølge Silseth er det ikke mye som skal til for å gjøre hverandre litt ekstra forelsket i ny og ne.

– For ikke så lenge siden kom jeg hjem til at Niklas hadde ryddet hele kjøkkenet. Da kjente jeg at det kriblet litt ekstra i magen. Jeg vet at han gjorde det kun fordi han visste at jeg satt pris på det.

– Hva tror du er nøkkelen til et langt og vellykket samliv?

– Når man blir kjærester, er det mange som kun gjør par-ting. Man drar på ferier med andre par, henger mest med felles venner og drar på familiebesøk sammen. Det funker kanskje for noen, men ikke for oss. Vi setter selvfølgelig av tid til hverandre og forholdet, men det er minst like viktig å bruke tid på egne ting.

– Jeg tror også det er positivt for Niklas å se hvem jeg er uten han, og omvendt. Det er i hvert fall med på å styrke vårt forhold, sier Silseth.

Sexlyst og lite overskudd

Som mye annet i et parforhold, går også sexlysten opp og ned. Ifølge flere av samlivsterapautene sliter mange med sextørke i lengre perioder.

I terapirommene forteller flere om en hverdag med lite overskudd og tid til sex. Dette kan tyde på en skjevfordeling i forholdet.

Se også: Ble forbauset over sexsamtale

– Sexlysten er litt som en muskel, den må trenes opp. Har vi en periode hvor det rett og slett ikke frister så mye, pleier vi å ta en prat og finne ut av hvorfor. Hvis svaret er at det skjer for mye annet og at vi er slitne, tvinger vi oss til å komme i gang igjen. Litt etter litt, sier Silseth.

– På den måten vil man mest sannsynlig få opp sexlysten igjen. Man må bare prøve å stupe ut i det rett og slett, selv om det ikke alltid frister.

Tre viktige spørsmål

Frode Thuen (61) er familiepsykolog og har vært gift med sin kone Sonja i 27 år. Han forteller om et lang og fint samliv med mye hverdagsglede, men legger ikke skjul på at det til tider har vært utfordrende.

OND SIRKEL: Mange par kommer i en ond sirkel hvor man får frem de dårlige sidene til hverandre, sier psykolog Frode Thuen. Foto: Pål Schaathun

– Det var en periode vi bodde fra hverandre. Det har vært vanskelig, men nå er det bare en parentes i et langt samliv. Vi har lært at å snakke sammen om de vanskelige tingene er utrolig viktig, det har vi ikke alltid vært like gode på.

Er vi på rett kurs?

Hva er våre styrker?

Hva er våre utfordringer?

– Disse spørsmålene pleier vi å stille oss selv om ting blir vanskelig, sier Thuen.

Han forteller at det er lett å komme inn i såkalte vonde sirkler hvor en av partene blir mer pågående, mens den andre blir unnvikende.

– Det er fort gjort å gå rett i forsvar eller angrep når man har en diskusjon og begge føler seg oversett. Det er ikke sunt i lengden, og man vil få frem de dårlige sidene ved hverandre.

Nøkkelen til et godt og vellykket samliv er å tørre å ta opp de vanskelige tingene og vise at man setter pris på hverandre, sier han.

– Det er så lett å ta hverandre for gitt, men da tror jeg ingen blir lykkelige i lengden.

Han forteller at det nesten går automatikk i å pleie forholdet de første årene, men etter hvert krever det mer innsats.

– Tar man seg ikke tid til å pleie forholdet etter hvert, er det fort gjort at man vokser fra hverandre. Det handler om vilje. Man kan ikke overlate kjærligheten til følelsene sine i lengden. Da tror jeg ikke det kommer til å gå, sier Thuen.

– Hva er viktig for å ha et godt forhold i lang tid?

– Det å være hverandres nærmeste venner og livsledsager, og at man opplever ting sammen. Det kan være både små og store ting: Barn, familie. konserter eller turer blir i sum det livet vi har felles, og som gir en dyp forbindelse til hverandre og det livet man har sammen, sier Thuen.

«Champagne»-punktet

De fleste parforhold har større eller mindre utfordringer. Men når blir det egentlig et problem for forholdet? Kanskje de vonde følelsene egentlig ikke har så mye med partneren din å gjøre, sier samlivsterapeut Kate Elin Søyland.

Se også: Hemmeligheten bak et godt og langt samliv

– Noen har lett for å tolke vanskelige følelser som at forholdet ikke er liv laga. Det trenger det ikke å være. Selv om noen par ønsker en avvikling handler det ofte om en utvikling av parforholdet.

Alle håndterer kriser ulikt, noen blir stille og bekymret, noen løper fra det med trening eller jobb og andre blir rasjonelle og sier at «neida, det går helt fint».

– Vi trenger alle kriser for å utvikle oss. Å komme til «nok»-punktet er det jeg kaller «champagne»-punktet. Positive endringer starter ofte med problemer og ubehag, dette gjelder også i parforhold, sier Søyland.