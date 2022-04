– Burde opprettet kortidsminneforening for eksperter og journalister

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play.

– Det gnager. Det gnager skikkelig, sier Erling Moe til TV 2 på spørsmål om hvordan det er å se at Bodø/Glimt har tatt over tronen i norsk fotball.

De to siste sesongene har hans lag endt på plassen bak de høytsvevende nordlendingen.

– Det er der vi ønsker å være selv. Det er dit vi vil. Men så har vi tross alt prestert anstendig selv også. Vi kuttet ned forspranget i fjor til tre poeng. Det var spenning til siste slutt. Vi var ett mål unna å komme til kvartfinalen i Europa League. Det burde faktisk blitt opprettet en kortidsminneforening for eksperter og journalister, så kunne de vært med der.

– Fordi?

– Det eneste de snakker om er ferskvare. Men man må klare å se ting i perspektiv. Vi kom lenger enn noen gang i Europa i fjor. Vi er i semifinalen i cupen. Resultatene er ikke så bekmørke som mange skal ha det til.

– Er det så mange som sier det?

– Det er prisen å betale for å ha suksess. De fem siste årene har vi ikke vært dårligere enn nummer to i serien. De siste ti årene har vi vært oppe og snust på toppen og vunnet serien x antall ganger. Med det så kommer forventningene. Det må vi leve med, men det må balanseres, svarer Moe.

Sikter mot gull

Molde-treneren er i støtet foran serieåpningen mot Vålerenga. Den siste uka har han markert seg med å kalle lørdagens motstander for kjøpelag og en gjeng pratmakere. Når vi møter ham laver snøen ned i rosenes by og banemannskapet har sitt svare strev med å få kunstgressmatten klar til trening.

– Det skal bli godt å komme i gang. Jeg kjenner at det kribler litt ekstra, forteller han.

TV 2 har tippet Molde som nummer to på tabellen, bak Bodø/Glimt, med denne begrunnelsen:

«Molde ser ut som Bodø/Glimts største utfordrer om gullet. Alt annet enn gullkamp vil være en stor nedtur for Moe og hans disipler. De har vært stabile og gode over flere sesonger og toppnivået er det ingenting å utsette på. Et par viktige spillere har forsvunnet, og det blir spennende å se dem i deres nye formasjon. Molde kan fort vinne gull i 2022, men vi tror det ender med sølv for tredje år på rad.»

– Vi har som mål å være oppe og kjempe om det gjeveste, sier Erling Moe.

– Er det bare seriegull som gjelder?

– Det er det vi higer etter og jobber for. Men vi begynner i feil ende om vi ser dit med en gang. Vi ser etter gode opplevelser der vi kjenner at hårene på armene reiser seg og at vi klarer å skape et kollektiv som presterer godt sammen, svarer han.

– Vi har vært best de ti siste årene

Moe mener imidlertid at kravene som stilles til Molde er høyere enn til mange av konkurrentene.

– Vi blir ikke urettferdig behandlet, men kravene er større til oss. Det skal vi være fornøyd med. Det har vi gjort oss fortjent til. Dette er ikke sutring fra min side, men jeg skulle ønske at de gode prestasjonene til spillerne våre, først og fremst, hadde blitt verdsatt høyere.

– Hvorfor mener du at kravene er høyere til Molde?

– Vi har vært det beste laget de ti siste årene. Vi har prestert best over tid. Da kommer også kravene. Det må vi bare leve med, det er et kvalitetsstempel.

I fjor var MFK i rute til seriegullet, men noen svake kamper på tampen av sommeren sendte Glimt i førersetet.

–Spør du meg så er ikke avstanden veldig stor. Glimt er et godt lag som vi fightet jevnt med. Det skal vi forhåpentligvis gjøre i år også, men nå skal vi bikke det i vår favør.

– Er det de som har alt presset nå?

– Ja, ja. Fullstendig. Der ligger hegemoniet de to siste årene. Nå er de i forsvarsposisjon. Det er mange sultne ulver som jakter bak og ønsker å klå dem. Det blir spennende.

– Glimt har gjort det veldig bra i Europa denne vinteren og jeg har heiet på dem der. Vi kom langt i fjor og dro inn poeng for Norge da. De gjør det nå. Om norske lag gjør det samme neste år, så har vi fort flere lag inne i Champions League-kvalifiseringen. Det vil med andre ord gjøre det lettere for oss fra Norge å være med der hvert er. Det er nesten underkommunisert hvor viktig det er at det ikke bare er ett, men flere lag som presterer i Europa.

– Men det er kun da du heier på dem?

– Ja, ja, det sier seg selv, svarer han og gliser godt.

Slik forklarer han Aalesund-smellen

Molde, som denne vinteren har lagt om til en 3-4-3-formasjon, fikk seg en trøkk i den siste treningskampen mot nyopprykkede Aalesunds FK.

-Er det ikke noe om heter en dårlig generalprøve. . . ? Over to kamper har vi slått dem 6-1 og tapt 2-4. Men der ligger litt av utfordringen, som vi jobber med. Vi har et ekstremt høyt bestenivå. Men så har vi en tendens til å slå av bryteren for tidlig i kamper der vi kontrollerer. Det er noe vi jobber med i det daglige. Vi fikk en smekk mot AaFK, så får vi håpe at det var smekken vi trengte. Vi hadde noen slike i fjor også. Det er ikke noen god følelse at det er vi selv som påfører oss slike tap. Det ønsker vi å rette på.

– Hvem er favoritter til seriegull?

– Hvis jeg skal være dørgende kjedelig og svare seriøst, så er det Glimt, Viking og vi. Så har vi noen som halser bak og som har potensiale til å være der, som Rosenborg og Vålerenga.

– Det tar litt tid før du nevner Rosenborg?

– Det er basert på hva de har gjort i treningskampene. Det er annerledes enn obligatoriske kamper. Fotballen er rar sånn sett, det er mye mentalt. Hvis Rosenborg drar til Bodø i første seriekamp og slår Glimt, så er det hurrastemning og alt av journalister er på vei til Lerkendal for å hylle dem. Da er de plutselig i gullkampen igjen. Det er sånn det livet vi lever fungerer. Det er så små marginer at det uansett ikke går an å utelukke dem.