– Hver morgen våkner vi og takker Gud for at vi fortsatt er i live

For mindre enn to uker siden var det Kyivs nyeste kjøpesenter. Nå er det bare utbrente og forvridde rester igjen av Retroville-senteret.

TV 2 får beskjed om å være forsiktige når vi ferdes på området, og streng beskjed om å ikke gå lenger bort enn til en enslig lyktestolpe som står igjen.

Fortsatt kan det være udetonerte eksplosiver i ruinhaugene.

BOMBET: Kjøpesenteret Retroville ble bombet 20. mars, og rystet folk i den ukrainske hovedstaden. Foto: Aage Aune / TV 2

Opprydningsarbeidet er for lengst i full gang. Gravemaskiner rydder vekk metall- og bygningsrester.

Minst åtte personer ble drept da russerne bombet kjøpesenteret og boligene rundt 20. mars.

– Et mareritt

Utenfor et stort hull i veggen holder en gruppe mennesker på med å redde varer ut fra en av butikkene i senteret.

– Innsiden ser ut som utsiden. Det ser helt forferdelig ut, sier Yulia Lunovija til TV 2.

– Knust glass og biter av forskjellige ting. Nesten alt er ødelagt. Butikken finnes ikke lenger. Vi prøver å redde ut det som er minst skadet.

RYDDER: Yulia Lunovija er med på å redde ut varer fra det bombede kjøpesenteret. Foto: Aage Aune / TV 2

Sist gang 48-åringen var på jobb på senteret var 23. februar. Dagen etter startet krigen, og livet ble forandret for alltid.

Bombet av russerne

Yulia har fått med seg ektemannen, Dmitrij, på dugnaden.

Fortsatt syns hun det er vanskelig å ta innover seg marerittet de lever i.

– Vi lever ikke, vi bare gjemmer oss. Hver morgen våkner vi og takker Gud for at vi fortsatt lever, forteller hun med tårer i øynene.

– De bomber oss, sender raketter mot oss. Fredelige mennesker våkner ikke opp.

RUINER: Kjøpesenteret Retroville ligger i ruiner. Minst åtte mennesker ble drept da russerne bombet 20. mars. Foto: Aage Aune / TV 2

Ekteparet har opplevd fem rakettangrep i nabolaget sitt, det nærmeste bare 300 meter fra hjemmet sitt.

– Den ni etasjer høye bygningen foran vår, tok av for trykkbølgen så vi ikke ble skadet. Da jeg løp ut for å se hva som hadde skjedd, og om jeg kunne hjelpe, så jeg at halve kvartalet var borte, sier Dmitrij.

– Det var et sjokk.

Festning Kyiv

Seks uker etter at russerne invaderte, er den ukrainske hovedstaden blitt forvandlet til en festning.

TV 2 I KYIV: Fotograf Aage Aune og reporter Hilde Gran. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Overalt er det veisperringer. Såkalte pinnsvin skal hindre russiske stridsvogner i å rulle inn i byen. Overalt er det soldater, både fra militæret og fra heimevernet.

BESKYTTELSE: De såkalte "pinnsvinene" skal hindre russiske stridsvogner i å rulle inn i Kyiv, og er overalt i den ukrainske hovedstaden. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er ikke mange hundre meter mellom kontrollpostene.

De ellers så travle gatene er stille. Myndighetene anslår at om lag halvparten av hovedstadens tre millioner innbyggere har forlatt byen.

SPERRINGER: Det er veisperringer og kontrollposter overalt i Kyiv. Foto: Aage Aune / TV 2

Folk er bare ute i gatene for å gjøre det aller mest nødvendige, som å handle.

Ekteparet Lunovij har likevel aldri vurdert å flykte fra Kyiv.

– Vi blir her fordi vi ikke har noen andre steder å dra. Over hele Ukraina er situasjonen den samme. Vi har egentlig ikke noen steder å dra, sier Yulia.

BOMBET: Krigens spor er tydelige i Kyiv. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Dmitrij er fast bestemt å bli – uansett hva som måtte komme.

– Hjemmet vårt er her. Dette er vårt fedreland, og vi har lyst til å være her. Datteren vår ble født her, vi elsker Kyiv, sier han.

– Dersom det blir nødvendig, er vi beredt til å ta opp våpnene for å beskytte hjemme vårt.