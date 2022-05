Samværssabotasje til Høyesterett

Foreldre som utsettes for samværssabotasje ønsker å gå til gruppesøksmål mot staten. Saksøkerne mener det er feil at NAV pålegger økt barnebidrag til foreldre som hindres samvær.

Høyesterett skal nå ta stilling om foreldre som er utsatt for såkalt samværssabotasje, kan saksøke staten og NAV.

Foreldre som opplever samværssabotasje har i mange år blitt pålagt å betale økt barnebidrag til den forelderen som saboterer samvær med egne barn.

NAV støtter sabotør

NAV mener etaten har loven på sin side når den pålegger foreldre som har samværsavtale, rettsforlik eller dom på samvær, å betale barnebidrag for de dagene de blir hindret i å ha samvær med eget barn.

– Dette er ikke i tråd med lovgivers intensjon, mener Christian Jessen i Mannsforum.

Jessen mener at flere tusen foreldre kan være feilaktig rammet av det Mannsforum mener er en feiltolkning av loven.

Om lag ti prosent av alle samlivsbrudd havner i domstolen når det handler om barn.

SAMVÆRSSABOTASJE: TV 2 har fortalt om barnefaren som ble sabotert av barnemor. Det endte med den største anti-terroraksjonen siden 22. juli 2011. Familiefaren fortalte om den skremmende opplevelsen da han fikk anti-terrorpolitiet på døren. Foto: Lars Slettebø

Her kan du lese historien om «Morten» som plutselig oppdaget anti-terrorpoliti på utsiden av huset.

Stevnet staten

Den 7. juni 2021 stevnet Mannsforum på vegne av sine medlemmer, Arbeids- og velferdsdirektoratet i et gruppesøksmål.

SABOTERT SAMVÆR: Caroline er én av mange som er utsatt for samværssabotasje. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Oslo tingrett avviste 1. desember gruppesøksmålet. Tingretten mente en pilotsak vil være korrekt, det vil si at man fremmer én konkret sak.

Lagmannsretten avviste tidligere i vår anken fra Mannsforum.

Nå skal Høyesterett avgjøre om foreldre kan fremme et gruppesøksmål mot staten.

I alt 70 medlemmer står bak søksmålet, opprinnelig mot «NAV v/Arbeids- og sosialdepartementet», men som nå er rettet mot staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Feilaktig

– Mannsforum mener NAV-praksisen for fastsettelse og utmåling av barnebidrag hvor det foreligger gyldige avtaler, kjennelser eller dom på samvær og hvor det forekommer samværshindring, er feil, forklarer Jessen som jobber med juridiske saker for Mannsforum.

PLANLEGGER GRUPPESØKSMÅL: – NAV-praksis er ikke i tråd med lovgivers intensjon, mener Christian Jessen i Mannsforum. Foto: Privat

Slik reglene praktiseres av NAV, får man økt barnebidrag ved å sabotere samvær eller nekte å skrive avtaler om samvær, hevder Mannsforum.

Mannsforum har kopier av en rekke vedtak knyttet til ulike saker, som illustrerer hvordan NAV praktiserer bidragsreglene

– Det er mindre samvær enn avtalt fordi bostedsforelderen saboterer samværet. Resultatet av dette er at den saboterende bostedsforelder får større barnebidrag, sier Jessen til TV 2.

Jusprofessorer: – Alvorlig

I en serie med reportasjer de siste to årene har TV 2 satt fokus på samværssabotasje som ifølge undersøkelse blant advokater, er svært utbredt.

Høsten 2020 fikk TV 2 flere juridiske eksperter til å vurdere om NAVs praksis var i tråd med lovgivers intensjon.

I etterkant erkjente NAV-direktør Hans Christian Holte at økt barnebidrag kan være motiv for samværssabotasje. Han sa til TV 2 at tiden nå er inne for å vurdere om bidragsreglene må endres.

NAV-DIREKTØR: Hans Christian Holte er øverste sjef i NAV. Han erkjenner at ønske om økt barnebidrag kan være motiv for foreldre som saboterer samvær. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det mest alvorlige med saken er jo at NAV har en praksis som er i strid med lovgivers forutsetning når loven ble vedtatt, fastslo professor Asbjørn Strandbakken ved UiB.

Han mener denne praksisen rammer barn som har juridisk rett til samvær med begge foreldre og sier NAV-praksisen kan virke økonomisk motiverende i forhold til den som saboterer samvær.

– I dag praktiserer NAV loven feil. Lovgivers intensjon er at man skal følge avtale om samvær og dommer om samvær, mener jusprofessor Camilla Bernt til TV 2.

FEIL LOVTOLKNING: Jusprofessorene Camilla Bernt og Asbjørn Strandbakken ved UiB mener NAV-praksisen ikke er i tråd med lovgivers intensjon. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Samværsforelder holder barnet tilbake fra bostedsforelder. Dette er ulovlig i henhold til straffelovens §261, men Mannsforum, er kjent med flere samværsforelder som får påtaleunnlatelse for dette. I denne situasjon gir NAV fullt barnebidrag til den forelder som holder barnet tilbake altså den som ikke respekterer avtalen, sier Arne Børke, leder av Mannsforum.

Feiltolkning

Mannsforum mener at NAV har lagt seg på en praksis hvor etaten konsekvent vedtar at den forelderen som blir sabotert, også må betale økt barnebidrag som følge av mindre samvær med egne barn.

Mannsforum mener bidragsforskriften tolkes feil av NAV, som mener at «dersom avtalen ikke følges opp» så skal den som blir hindret samvær betale økt barnebidrag.

– NAV har ifølge saksøker basert seg på samme grunnlag i alle sakene, nemlig ikke å vurdere årsaken, poengterer Jessen.

KRITISERT: Tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ble av politikere på Stortinget kritisert for håndteringen av sakene som omfattet samværssabotasje. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Saksøkerne mener gruppesøksmål er den beste behandlingsmåten når retten skal ta stilling til NAVs generelle rettsforståelse av bidragsforskriften § 9 i sin helhet er korrekt og i tråd med lovgiverviljen.

KRITISK: – Jeg ønsker meg mer konkret argumentasjon og gjerne også dokumentasjon, som underbygger konklusjonen til ministeren om at NAV ikke har feiltolket loven, sa stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til TV 2. Foto: Nico Sollie / TV 2

ETTERLYSER AVKLARING: Også Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, etterlyser en avklaring i NAV-saken om barnebidrag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– NAV ved Regjeringsadvokaten mener at sakene er for ulike og at saken heller bør fremmes som en såkalt pilotsak, hvor en enkelt sak føres for retten for avklaring av lovforståelsen, forklarer Jessen.

Saksøkerne er uenige og mener det er en risiko for at overføringsverdien til sakene til de andre identiske sakene blir liten og at tilsvarende saker også må behandles i rettssystemet.

– En pilotsak har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Det er tvilsomt om en enkeltperson vil ha tilstrekkelige midler til å føre en slik sak. Dette hensynet gjør seg særlig gjeldende når staten er motpart, fordi den i teorien har nærmest ubegrensede ressurser.

– En pilotsak med den offentlighet et slikt søksmål uansett vil ha vil dessuten eksponere foreldrene, og dermed også barna hvilket er veldig uheldig for barna, mener Jessen.

– For ulike

Arbeids- og velferdsdirektoratet mener gruppesøksmål ikke er korrekt fordi sakene vil være ulike.

I tingrettsdommen gjorde ankemotparten blant annet følgende argument gjeldende:

«Det er ikke gitt at NAV vil være enig med saksøker med hensyn til hvem som oppfyller kriteriene for å delta i gruppesøksmålet. Manglende samvær kan dessuten også skyldes at barnet selv ikke ønsker samvær.»

MANNSFORUM: Arne Børke er leder for interesseorganisasjonen Mannsforum som ønsker å anlegge gruppesøksmål mot staten. Foto: Bjørn Joachimsen

– Vi mener at det både av prosessøkonomiske grunner, utnyttelse av rettens ressurser og hensyn til foreldre og ikke minst barna er viktig at dette føres som et gruppesøksmål. Selv om regjeringsadvokaten i sitt tilsvar til lagmannsretten anfører at det må forventes at NAV lojalt vil følge opp avgjørelse fra en pilotsak også i andre saker, er ikke Mannsforum overbevist om dette vil bli fulgt opp, sier leder i Mannsforum, Arne Børke til TV 2.

Regjeringsadvokaten: – Svært uheldig

– Staten er enig med Mannsforum i at samværssabotasje er svært uheldig både for samværsforelder og for barnet, presiserer advokat Siri K. Kristiansen ved Regjeringsadvokatens kontor i epost til TV 2.

Hun påpeker at NAV ved bidragsfastsettelsen ikke skal ta stilling til hva som er årsaken til manglende samvær og har slik staten ser det, støtte i lovens ordlyd, forarbeider og uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling.

– Spørsmålet om hva som er årsak til manglende samvær, er gjerne omstridt mellom partene, og det er ikke alltid lett å avgjøre hvem av foreldrene som er årsak til/har skyld i at samvær ikke gjennomføres i samsvar med det som er avtalt eller fastsatt, sier Kristiansen.

Hun fremholder at saksbehandlerne i NAV ikke har den nødvendige kompetanse til å ta stilling til denne type konflikter mellom foreldre.

REGJERINGSADVOKATEN: – Reglenes formål er ikke å løse konflikter om samvær. Det er å sikre barnets rett til forsørgelse. Foto: Sturlason

Ikke samvær - ingen utgifter

At det ikke gis samværsfradrag i saker hvor det rent faktisk ikke har vært samvær, støttes av reglenes formål sier Kristiansen.

– Reglenes formål er ikke å løse konflikter om samvær. Det er å sikre barnets rett til forsørgelse. Samværsfradraget skal gi dekning for utgifter forbundet med samvær. Når det ikke har vært samvær, har det heller ikke vært utgifter på den bidragspliktiges hånd, argumenterer Kristiansen.

Utgiftene ligger hos bostedsforelderen, og for å sikre barnets rett til forsørgelse bør fradrag da ikke gis.

– Det understrekes for ordens skyld at anken som Mannsforum nå har inngitt, ikke gjelder hovedspørsmålet i saken, men bare hvilken prosessform søksmålet skal gå i.

Mannsforum har anlagt saken som et såkalt gruppesøksmål, noe som krever at en rekke særlige vilkår er oppfylt. Tingrett som lagmannsrett har kommet til at vilkårene for gruppesøksmål ikke er oppfylt, og at saken må anlegges som ordinært søksmål. Dette spørsmålet ønsker Mannsforum nå overprøvd av Høyesterett.