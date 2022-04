– Jeg skulle ha det jævlig mye bedre enn dem

– Det er helt utrolig å være her nå, sier Vickhoff Lie til TV 2.

Hun har nettopp gjennomført fartstrening på Kvitfjell. Etter en lang sesong tar alpinistene en velfortjent ferie, men for 23-åringen har oppholdet vært et startskudd på neste sesong snarere enn målstreken på den som var.

– Hun stråler, og det smitter så over, sier lagkamerat Atle Lie McGrath.

– Ingen fortjener det mer, supplerer Lucas Braathen.

Det er snart femten måneder siden skrekkfallet i italienske Val di Fasa. Skriket som ljomet gjennom Fassadalen skulle bli symptomatisk for perioden som fulgte. Hun har tidligere omtalt smerten som «noe hun ikke unner sin verste fiende».

ENDELIG: Vickhoff Lie i aksjon på Kvitfjell. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Året som inneholdt alt

Smertene fortsatte i lang tid. Flere operasjoner måtte til for å lege beinbruddet. Først nå kan hun kjøre uten smerter.

– Jeg prøvde å gi det et forsøk i januar, men skjønte fort at det ikke kom til å gå. Da valgte jeg å legge vekk skiene resten av sesongen, og målet mitt ble å være tilbake her med laget og trene uten smerter. Nå er jeg her, og det føles kjempedeilig, sier hun.

Siden skaden inntraff i februar 2021 har hun ikke ligget på latsiden. I tillegg til et beinhardt opptreningsprogram, har hun forsøkt å utfordre seg seg selv på mange forskjellige måter.

I august åpnet hun italiensk restaurant i nabolaget i Eiksmarka. Fra der gikk det bare noen måneder før hun ga ut boken «Downhill» sammen med Ketil Bjørnstad. I mellomtiden hadde hun også startet sin egen YouTube-kanal.

Rømte landet

Og da OL kom i februar, pakket hun baggen og dro.

– Jeg sa til meg selv at hvis jeg ikke rekker OL, så skal jeg dra til et sted hvor jeg har det jævlig mye bedre enn de som er der, sier hun og ler.

Hun tok selv kontakt med en surfecamp på Sri Lanka.

– Det var et helt riktig valg for meg der og da. Jeg var der og levde mitt eget liv, lå i «hammocken» og så på OL – før jeg dro ut og surfet og gjorde mine egne ting.

– Man blir veldig låst til en verden når man driver med idrett og skal gjøre det som er best for en selv til enhver tid. Men alpint er en sammensatt idrett, så jeg mener at så lenge man utfordrer seg selv, så skal det gå fint å komme tilbake. Og det var det jeg måtte gjøre: Utfordre meg selv på andre måter. For meg handler det om å føle meg bra, og jeg føler meg ikke bra om jeg ser andre gjøre det jeg elsker på TV.

Vil dominere med lagvenninnen

Lagvenninnen Ragnhild Mowinckel har vært til stor støtte før 23-åringen.

Moldenseren vet også altfor godt hvordan det er å være skadet: Etter karrierehøydepunktet med to OL-sølv i 2018 røk hun korsbåndet i høyre kne to ganger i 2019.

STERK STØTTE: Ragnhild Mowinckel (t.h) Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

I fjor slo hun kraftig tilbake. I Super G-finalen i Courchevel tok hun sin første verdenscupseier på fire år.

– Jeg vet hva det innebærer og hvor frustrerende det er å ikke være fri for smerter. Det er vanvittig godt å ha henne tilbake. Det har vært ensomt og kjedelig uten henne, og når er man to som kan sparre. Jeg gleder meg til sesongen og tror den blir greit mye gøyere enn ifjor. Vi har vokst begge to, og jeg tror vi kommer til å bruke hverandre på en litt annen måte. Det blir spennende å se hva vi kan få til, sier Mowinckel.

– Jeg har egentlig bare fulgt Ragnhilds spor. Fra jeg var ny til jeg tok stegene til verdenscupen. Så falt hun, så falt jeg. Nå har hun vunnet renn igjen, så får jeg bare holde henne i hånden og bare følge etter, svarer Vickhoff Lie.

Da Kjetil Jansrud la opp etter verdenscup-utforen på Kvitfjell i mars, var hun til stede under talene på etterfesten.

Det inspirerte.

– Der snakket de mye om laget de hadde. Aksel og Kjetil som konkurrerte om førsteplassen. Jeg og Ragnhild har ikke opplevd det, men det er noe jeg har virkelig lyst til. Det er målet nå. Vi har mye i vente!