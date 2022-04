Legger ned nettbutikken Trendythings etter kritikk

I september 2021 opprettet Isabel Raad nettbutikken Trendy Things med ekskjæresten Pierre Louis.

Nå opplyser de i en felles uttalelse på Instagram at de legger ned nettbutikken.

– Det har vært stille på Trendythings fronten. Pierre og jeg har begge fått andre prosjekter som vi heller har valgt å prioritere og fokusere på.

Raad utdyper ikke hva disse prosjektene går ut på, men legger til at de er takknemlig for dem som likte produktene.

LEGGER NED: I en felles uttalelse skriver Raad og Louis at de legger ned nettbutikken de opprettet i 2020. Foto: Instagram

Dagbladet omtalte saken først.

Kritikkstorm etter lansering

Butikken solgte tilbehør som smykker og mobildeksel, og mange var raskt ute og kritisere kvaliteten og stilte spørsmål rundt pris og opprinnelsen til produktene.

På forbrukeranmeldelsessiden Trustpilot har 90 personer anmeldt produktene, og 90 prosent av dem mener at kvalitet ikke er god nok. Flere beskyldte også de to for å ha kjøpt produkter fra billige sider som eBay og AliExpress, for så å selge dem til en høyere pris.

Raad har tidligere svart på kritikken, som hun uttalte var forventet, siden hun er et kjent navn. Da opplyste hun om at varene var importert fra Kina, hun la til at det finnes kopier av absolutt alt der, og at de har valgt ut produktene fra en katalog distributøren ga dem.

Hun hevdet også da at hun aldri hadde hørt om nettsiden AliExpress.

Fant flere avvik

Rundt tre måneder etter lanseringen, gjennomførte Miljødirektoratet tilsyn hos Trendythings, og fant flere avvik.

I rapporten som ble gjengitt av Dagbladet, skriver Miljødirektoratet at virksomheten mangler internkontroll, noe de ser alvorlig på.

«Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til regelverket som gjelder, og at det er etablert rutiner som sikre at produkter som settes på det norske markedet er i samsvar med regelverket», står det i rapporten.

I rapporten står det også at Isabel Raad AS ikke har skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhet, og at de ikke har skriftlige rutiner for kontroll av produkter og innhenting av dokumentasjon på disse.

Isabel Raad AS ble også pålagt av Miljødirektoratet til å gjennomføre egne undersøkelser på sine produkter om utlekking av nikkel i tre ringer, samt innhold av bly i led-striper.

Avvikene som ble avdekket under tilsynet måtte rettes opp snarest, og tilbakemelding om dette måtte sendes innen 28. februar 2022.

Nå, rundt syv måneder etter lanseringen, er det klart at nettbutikken legges ned.