Mot enighet i frontfagsoppgjøret

– Nå ser jeg virkelig en mulighet for at vi kan bli enige, sier administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk industri til TV 2.

Meklingen i frontfaget er langt på overtid. Fristen gikk ut midnatt natt til fredag, men nå kan en løsning nærme seg.

Riksmekleren sa tidligere fredag at partene kom til å sitte «en stund til». Dersom partene ikke skulle bli enige, går 28.000 medlemmer av Fellesforbundet og Parat ut i streik.

Etter det TV 2 kjenner til, nærmer det seg nå en løsning, som betyr at ansatte trygt kan gå på jobb mandag morgen.

TV 2 har opplysninger om at det er sendt et brev fra partene til Statsministerens kontor, som handler om etter- og videreutdanning.

I brevet viser partene til et punkt i Hurdalsplattformen der regjeringspartiene skriver at de er innstilt på å bidra til et fond for etter- og videreutdanning av alle arbeidstakere. Partene i frontfagsoppgjøret har bedt regjeringen utdype setningen nærmere.

Dersom de får et positivt svar fra regjeringen, kan det bidra til å gjøre en løsning mellom partene i frontfagsoppgjøret enklere.

Saken oppdateres