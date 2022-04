Fire kjemper om Chelsea – tre av dem får hard kritikk

Se Chelsea mot Brentford på TV 2 Play lørdag klokken 16.00.

Chelsea er fortsatt i russiske Roman Abramovitsjs eierskap, men det nærmer seg et oppkjøp av London-klubben.

Raine Group, banken som står for salget av Chelsea, sitter igjen med fire grupper etter at det var kommet inn flere titalls bud innen fristen 18. mars.

Chelsea vil etter alt å dømme bli kjøpt opp av konsortium ledet av enten Tom Ricketts, Stephen Pagliuca, Martin Broughton eller Todd Boehly.

Nå møter flere av interessentene hard kritikk.

DEMONSTRASJON: Chelsea-supportere har varslet demonstrasjon mot Ricketts-familien, her ved Joe og Marlene, før lørdagens Premier League-kamp mot Brenford. Joe Ricketts er tidligere tiltalt for muslimhat. Foto: Nati Harnik / AP

Protester mot Ricketts-familien

Chelsea-supportere har for lengst forsøkt å stoppe den amerikanske Ricketts-familien fra å kjøpe klubben. Familiens overhode, Joe Ricketts, er tidligere tiltalt for muslimhat. Før lørdagens Premier League-kamp mot Brentford er det også varslet demonstrasjoner mot Ricketts fra fansen utenfor Stamford Bridge.

Ricketts-familien, som allerede eier baseballklubben Chicago Cubs, har gått ut og tatt avstand fra muslimhat. Samtidig gjorde familien det klart at de er respekt og mangfold er sentralt i deres verdier.

Amerikanske Stephen Pagliuca, som eier 55 prosent av italienske Atalanta, er anklaget for korrupsjon i Sør-Afrika av den britiske Labour-politikeren Peter Hain i Det britiske parlamentet, skriver The Telegraph og Goal.

Tidligere British Airways- og Liverpool FC-styreleder Martin Broughton er kritisert på Twitter av direktør Mark Farmaner i Burma Campaign UK for å ha samarbeidet med det burmesiske militæret, som styrte Myanmar gjennom flere tiår, med selskapet British American Tobacco.

– Det burmesiske militæret brukte voldtekt systematisk mot kvinner og barn. British American Tobacco bidro til å finansiere dem. Martin Broughton svarte med aggressivt forsvar av en forretningspartner med et militær som voldtok barn, skriver Farmaner.

ØNSKER Å KJØPE CHELSEA: Tidligere British Airways- og Liverpool FC-styreleder Martin Broughton er Chelsea-supporter og har sesongkort på Stamford Bridge. Foto: STEFAN WERMUTH / REUTERS

Regjeringen må godkjenne budgiver

Ifølge Goal er det nå kun konsortiet til amerikanske Tedd Boehly som ikke har fått kritikk. Boehly, som er deleier i baseballklubben LA Dodgers, har alliert seg med den sveitsiske milliardæren Hansjörg Wyss og den London-baserte forretningsmannen Jonathan Goldstein.

The Times-spaltist og tidligere regjeringsrådgiver Daniel Finkelstein og den amerikanske PR-profilen Barbara Charone er også med i konsortiet, som samarbeider med det amerikanske investeringsselskapet Clearlake Capital.

Interessentene skal komme med nye, endelige bud på Chelsea innen 11. april. Raine Group planlegger å presentere den foretrukne budgiveren for for den britiske regjeringen uken som starter 18. april, skriver The Telegraph.

Storbritannias regjering må godkjenne budet, da de har satt selger Roman Abramovitsj på sanksjonslisten etter Russlands angrep på Ukraina som følge av at den russiske oligarken har bånd til president Vladimir Putin.

Den foretrukne budgiveren må også godkjennes av Premier League.