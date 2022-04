Snø og kulde i Flandern: – Får håpe de treffer med riktig smurning

Se Flandern rundt søndag klokken 09.55 på TV 2 og Play eller følg rittet i vårt livesenter!

Det norske sykkellaget Uno-X står søndag klare til start for å sykle Flandern rundt i Belgia.

Elendige værforhold i Belgia kan skape problemer for storrittet Flandern rundt.

Johannes Høsflot Klæbo, som har Uno-X som hovedsamarbeidspartner, har også tatt turen til Belgia for å se på sykkelrittet.

– Jeg er rett og slett her for å se hvordan rittet er, hvordan ting funker i kulissene og det gleder jeg meg til, sier han.

Klæbo synes sykkellaget har levert.

– Det er artig å se de får det til. De har en langsiktig tilnærming til det, tar steg for steg og jobber gradvis.

Han tror det kan passe Norge-laget å konkurrere i kaldt vær og snø.

– Men jeg tror vel ikke det var dette været de hadde håpet på. Det blir spennende å se hvordan været blir på søndag, sier han.

– Hva tror du de kan få til på søndag?

– Topp ti skal man være fornøyd med. Sludd, litt snø og våt brostein høres ikke ut som den beste komboen i utgangspunktet. Vi får satse på at de klarer å treffe med riktig smurning, i så fall, smiler han.

– Dette er femmila ganger ti

Uno-X-rytter Anders Skaarseth ser frem til start, tross værforholdene.

– Det blir kult, vi gleder oss. Sykkelrittet blir et av årets høydepunkt for oss. Dette er femmila ganger ti her i Belgia, sier han.

Skaarseth forteller videre at han kan love nordmenn at de skal være med å prege sykkelrittet.

– Vi har vist det tidligere med blant annet Rasmus Tiller og Tobias Johannessen – de har jo levert varene. Så jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være med å kjøre om gjeveste plassene, sier han.

Været endrer rittet

Værforholdene sykkellaget våknet til fredag morgen, var ikke akkurat det beste i forkant av et sykkelritt.

Fredag krøp nemlig gradestokken nærmere null grader, og snø og sludd falt.

– For meg som bor på Lillehammer er dette forhold jeg er vant med. Jeg burde hatt med meg skiene hit, spøker Skaarseth.

– Men ja, det er kaldt til å være Belgia. Jeg tror ikke laget vårt kommer verst ut av disse forholdene, sier han.

Hvordan endrer dette rittet?

– Man må tørre å kle seg godt. Det kommer til å bli en verdig vinner på søndag, sier Skaarseth.

Sykkelutstyret deres vil være det samme, men i slikt vær gjelder det å kle seg smart, holde på varmen og ikke bruke energien på varmetap, opplyser han.