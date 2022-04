Liverpool-kjenningen er byens største helt

Se Celta - Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Play lørdag fra kl. 18.00!

I et hjørne av Estadio de Balaídos står en pappfigur av Iago Aspas, omgitt av skjerf, tente lys, hvitløksfedd, bilder, lykkebringere, frukt, rosenkransperler og korssmykker. Det kan virke som om det er bygget et alter rundt stjernen, som om han var en gud.

På mange måter er det akkurat det han er for Celta de Vigo.

Det var ikke overtroiske supportere som bygde Aspas-alteret. Det sto utenfor Celtas kontor i et område uvedkommende ikke har tilgang til. Det ble laget av klubbansatte, men ikke for sosiale medier eller noen form for publisitet, og selv om det absolutt var en leken tanke bak, var det også alvorlig. Det handlet om å holde håpet i live.

Celtas eneste håp

I slutten av mars 2019 lå Celta så dårlig an i LaLiga at det eneste som gjensto var å be til høyere makter – det vil si til Iago Aspas.

– Alle stoppet meg på gata og ville vite hvordan rehabiliteringen gikk, når jeg ville være tilbake for å hjelpe lagkameratene mine, sier han om skadeoppholdet.

I tre måneder hadde han vært skadet, det lengste fraværet i karrieren. I løpet av den tiden hadde Celta gått fra en stabil midtposisjon på tabellen til nedrykksplass. Uten Aspas hadde de bare klart å ta fire poeng.

Da Celta møtte Villarreal, en direkte rival i bunnstriden, var seier nødvendig, ikke for å overleve, men for sjansen til å kjempe for å overleve. Iago Aspas spilte sin første fotballkamp på tre måneder og ved pause ledet Villarreal 2-0.

CELTA-HELT: Iago Aspas har flere ganger stått fram som redningsmannen for Celta. Foto: MIGUEL RIOPA

45 minutter senere kollapset Aspas på Celtas benk. Han slet, og klarte ikke å holde tilbake tårene. Det var som om en propp hadde løsnet, og uansett hvor mye han prøvde kunne han ikke holde tilbake. Tårene fortsatte å renne fra de røde øynene. Han gråt gjennom klemmer fra lagkamerater og han gråt gjennom TV-intervjuet sitt.

Det var ikke tårer av skuffelse. Celta tapte ikke kampen, men Iago Aspas hadde nok en gang gjort det alle i Balaídos forventet av ham. Han hadde snudd kampen, scoret to mål og ledet Celta til 3-2-seier. Tårene var et bevis på hvor mye det betydde for ham.

Han forklarte det som en blanding av «sinne og frustrasjon» over å se sitt Celta falle lenger og lenger ned på tabellen i tre måneder fra sidelinjen uten å kunne hjelpe til selv. Men mer enn noe annet sa han at det var en følelse av frigjøring.

– Den dagen jeg kollapset hadde jeg så mye press på meg, hele byen ventet på at jeg skulle komme tilbake, for at jeg skulle vinne kampen på egenhånd. Da visste jeg ikke hvordan jeg hadde det fysisk, etter å ha ikke spilt på så lenge. Alt i alt var det en befrielse, mer enn noe annet psykologisk.

Den kvelden ble det feiret på Balaídos som om Celta hadde vunnet en tittel mens de fortsatt lå på nedrykksstreken, men Iago Aspas var tilbake – og med det var også håpet tilbake.

LEGENDE: Aspas regnes som en av Celtas største legender. Foto: Miguel Riopa

Aspas sto for ti mål og fire målgivende pasninger på de resterende ti ligakampene, Celta berget plassen, og for hundrede gang på rad ble det diskutert om klubben ikke skulle endre navn til Celta de Aspas.

At Iago Aspas redder Celta de Vigo er ikke noe nytt. Det har han gjort siden sin aller første dag.

– Den største prestasjonen i min karriere

Vi møter en av Vigos andre idrettsstjerner: Nico Rodríguez vant OL-bronse i Tokyo i 470 Sailing. Som alle andre i denne byen har han lenge idolisert Iago Aspas, og husker tydelig første gang klubbens store stjerne presenterte seg på Balaídos.

– Jeg var der med broren min og noen venner ... det er et helt uforglemmelig minne.

Det var i juni 2009. Celta spilte i den spanske andredivisjonen og var én kamp unna å ikke bare rykke ned i den spanske tredjedivisjonen, men etter all sannsynlighet også slutte å eksistere. Klubbens gjeld var rett og slett for stor til å overleve nok et fall i ligasystemet.

Deportivo Alavés sto for motstanden og Celta måtte vinne. Presset på spillerne var enormt, ingen ønsket å stå for klubbens fall, og de ble fullstendig handlingslammet. Da valgte hovedtrener Eusebio Sácristan å kaste inn en gutt fra B-laget. Det ble Aspas sin debut på Balaídos. Han scoret to mål, Celta vant 2-1 og i en alder av 21 var Iago Aspas allerede blitt historisk.

– Vi forlot Balaídos med vissheten om at vi fortsatt var i live. Det var en avgjørende kamp og vi ble reddet av et barn, han var nesten bare et barn. Den dagen begynte han å bygge sin egen legendestatus. Han endret klubbens historie uten egentlig å forstå hva han gjorde. Jeg tror alle rundt Celta forsto hva han kom til å bli, sier Nico.

Aspas selv mener at hans første kamp fortsatt er den viktigste prestasjonen hans.

– Med alt som skjedde som et resultat av den kampen tatt i betrakning, er det den største prestasjonen i min karriere. Jeg har mange vakre minner, jeg har scoret for Celta i Europa League, min debut for det spanske landslaget på Wembley med ett mål, men jeg tror dette vil forbli det største, det er det jeg aldri vil glemme.

Her får han gult kort med vilje

Der og da skjønte han imidlertid ikke hva det var han hadde gjort.

– Jeg var en B-lagsspiller, det var første gang den sesongen jeg ble kalt opp til A-laget, jeg trodde ikke engang at jeg skulle få noen minutter. Så jeg følte ikke det presset. Jeg visste at klubben var i en veldig vanskelig situasjon, men jeg la ikke mye vekt på det. Det er først senere jeg forstår viktigheten av det jeg gjorde, ikke minst ved at folk hele tiden stopper meg på gaten for å minne meg på det.

For Luis Pereira, som vokste opp med Iago Aspas i den lille fiskerlandsbyen Moaña over vannet fra Vigo, er det fortsatt vanskelig å finne ordene for hva vennen hans gjorde i Balaído-debuten.

– Vi hadde allerede begynt å se på det som avgjort at vi skulle gå ned i tredjedivisjon. Gjelden var så stor at klubben kunne ha forsvunnet. Og så kommer vennen din inn på banen ... og du rekker ikke å skjønne hva som skjer før det bare eksploderer. Madre mía, det var ubeskrivelig. Tenk deg, en av vennene dine redder laget ditt ... det er ubeskrivelig.

Sammen med noen venner grunnla Luis supportergruppen Peña Iago Aspas i 2011, som Celtas nåværende kaptein Hugo Mallo også tilhører. De har senere blant annet stått bak en navnesamling som fikk lokallaget CD Moañas hjemmearena til å endre navn til Estadio Iago Aspas Juncal.

– De startet en underskriftskampanje, og i tillegg til enkeltpersoner skrev også mange idrettsklubber i Moaña under, mens alle politiske partier også støttet forslaget. Da hadde vi en veldig hyggelig innvielse hvor hele Aspas-familien var til stede, sier Moañas ordfører Leticia Santos.

HYLLES: Slike hyllester av Iago Aspas er ikke uvanlige i Vigo. Foto: Alexandra Johnson/TV 2

Det er få fotballspillere som betyr så mye for en fotballklubb som Iago Aspas gjør for Celta. I løpet av de syv LaLiga-sesongene han har spilt for klubben, har han aldri scoret mindre enn 12 mål. Tre ganger har han vunnet Zarra-trofeet som ligaens beste spanske målscorer, en pris han har store sjanser til å vinne denne sesongen også – som ville vært nær David Villas rekord.

Samtidig er målstatistikken bare en svært liten del av det Iago Aspas gjør på fotballbanen, og noen ganger lurer man på om det større fotballpublikummet mistet en enorm fotballspiller da Aspas valgte å utføre magien sin på Balaídos i stedet for de virkelig store arenaer.

Prøvde lykken i Liverpool

I 2011 tok han riktignok en tur innom Liverpool, men han ga seg selv aldri sjansen i England, lærte aldri språket og lengtet mest hjem.

– «Morriña» er et galisisk ord som vi bruker for å beskrive følelsen av hjemlengsel. Jeg var borte i to år, i Liverpool og Sevilla, og jeg følte en stor morriña for folket mitt, familien min, vennene mine. «Morriña» er et ord som har hatt en viktig betydning i min karriere, sier han.

Nico Rodriguez mener at Aspas’ valg om å tørre å reise hjem i stedet for å tvinge seg til å prøve å lykkes i England er noe beundringsverdig.

– Han representerer mange viktige ting, og én ting som er veldig hyggelig er at han viser at det viktigste er å være der du er glad, der du har det best. Han dro til utlandet og han skjønte at det er her han føler seg best og det er her han vil være.

Og der Iago Aspas ønsker å være er i Moaña, fiskerlandsbyen der han vokste opp, med en ball limt til foten.

STORSCORER: Iago Aspas har aldri scoret mindre enn 12 mål for Celta. Her avbildet i feiring etter scoring mot Barcelona. Foto: Lalo R. Villar

– Pappa jobbet som mekaniker og mamma som skalldyroppdretter, hun dyrket blåskjell. Og jeg spilte fotball hele tiden, på gaten, på stranden, på den gamle banen som pleide å være der. Mine eldre brødre spilte også, noe som hjalp.

– Det er lett å lære å spille fotball på en bane. Når du spiller på gaten vet du aldri hvor ballen kan gå, det er det som gjorde ham så god, påpeker Nico.

I Vigo er Iago Aspas en superstjerne, en frelser, den største noensinne. På den andre siden av vannet i Moaña, er han bare Iago, en gutt i en landsby der alle kjenner alle.

– Han er en superstjerne, han kunne ha valgt å bo hvor som helst i verden, men har valgt å bli i landsbyen sin, hvor han er en av oss, sier Leticia, som ikke bare er borgermester i Moaña, men Aspas’ gamle skolekamerat som også forrettet bryllupet hans da han giftet seg.

Avslutningsvis, hvis denne teksten ikke virkelig har avslørt hva Celta de Vigo betyr for Iago Aspas, lar vi ham forklare det selv her:

– For meg betyr Celta alt. Jeg kom hit da jeg var åtte år gammel, i 1996. Med Celta har jeg vært gjennom alt, jeg har sett arenaen bli bygget om, et nytt treningsanlegg, flere trenere og flere lagkamerater. Men klubbmerket er alltid det samme og for meg betyr det alt.